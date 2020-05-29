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Источник Правда.Ру

Всплеск коронавирусных заражений зафиксирован в Германии

Мир

В Германии за минувшие сутки зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертей.

Таким образом, в стране от пандемии:

  • пострадали 180 458 человек;
  • умерло 8450 пациентов.

"Число новых случаев инфицирования было почти вдвое больше, чем в последние дни, в то время как смертность оставалась примерно на том же уровне", — отмечается в сообщении департамента здравоохранения.

Как и большая часть Европы, Германия в настоящее время ослабляет коронавирусные ограничения.

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Южную Корею накрывает второй волной коронавируса

Мир

Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.

Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая:

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В Миннеаполисе во время беспорядков сожгли полицейский участок

Мир » Северная Америка » США и Канада

Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.

"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.

Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.

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Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

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Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма

Мир

Канада, упорно боровшаяся в течение нескольких десятилетий за то, чтобы стать открытым и плюралистическим обществом, где все культуры могут смешиваться, во время пандемии COVID-19 "подцепила" вирус расизма.

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Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса

Мир

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в стране от Covid-19 умерло больше людей, чем в Китае.

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