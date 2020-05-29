В Германии за минувшие сутки зарегистрирован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертей.
Таким образом, в стране от пандемии:
"Число новых случаев инфицирования было почти вдвое больше, чем в последние дни, в то время как смертность оставалась примерно на том же уровне", — отмечается в сообщении департамента здравоохранения.
Как и большая часть Европы, Германия в настоящее время ослабляет коронавирусные ограничения.
Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.
Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая:
Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.
"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.
Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в стране от Covid-19 умерло больше людей, чем в Китае.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.