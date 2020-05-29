ООН прозрел: на Украине творится беспредел

Беспредел, устроенный распоясавшимися от полной безнаказанности украинскими полицейскими в городе Кагарлык Киевской области, привлек внимание членов мониторинговой миссии по правам человека ООН.

В Facebook появилось официальное обращение к властям Незалежной с требованием расследовать это преступление в сжатые сроки:

Преступление, на которое отреагировали правозащитники ООН, было совершено прямо в полицейском участке ночью с 23 на 24 мая.

В одном из служебных кабинетов сотрудники Кагарлыкского отделения полиции несколько часов издевались над 26-летней женщиной, которая пришла по дать показания в качестве свидетеля: жертву запугивали, избивали, надевали на нее противогаз, пристегивали наручниками, несколько раз изнасиловали.

Реакция последовала скоренько

26 мая суд отправил под арест на два месяца без права внесения залога Николая Кузиву и Сергея Сулиму — тех самых полицейских, измывавшихся над свидетельницей. Вину свою ни один, ни второй не признали.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что их обвиняют в превышении служебных полномочий и пытках, "что предусматривает до 12 лет пребывания за решеткой".

По словам Геращенко,

Кагарлыкский отдел полиции расформирован, все сотрудник пройдут переаттестацию, а руководство отстранено от выполнения обязанностей "насовсем".

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