Беспредел, устроенный распоясавшимися от полной безнаказанности украинскими полицейскими в городе Кагарлык Киевской области, привлек внимание членов мониторинговой миссии по правам человека ООН.
В Facebook появилось официальное обращение к властям Незалежной с требованием расследовать это преступление в сжатые сроки:
Преступление, на которое отреагировали правозащитники ООН, было совершено прямо в полицейском участке ночью с 23 на 24 мая.
В одном из служебных кабинетов сотрудники Кагарлыкского отделения полиции несколько часов издевались над 26-летней женщиной, которая пришла по дать показания в качестве свидетеля: жертву запугивали, избивали, надевали на нее противогаз, пристегивали наручниками, несколько раз изнасиловали.
26 мая суд отправил под арест на два месяца без права внесения залога Николая Кузиву и Сергея Сулиму — тех самых полицейских, измывавшихся над свидетельницей. Вину свою ни один, ни второй не признали.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что их обвиняют в превышении служебных полномочий и пытках, "что предусматривает до 12 лет пребывания за решеткой".
По словам Геращенко,
Кагарлыкский отдел полиции расформирован, все сотрудник пройдут переаттестацию, а руководство отстранено от выполнения обязанностей "насовсем".
Фото: © unian.net/
ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.
Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.
"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.
СК выясняет все обстоятельства происшедшего.
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взломом его аккаунта в Twitter занимались профессионалы, но по почеркам можно заподозрить не только службу безопасности Украины.
"Мы реагируем по факту. И действительно есть возможность доносить вовремя информацию. Но, тем не менее, была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.
Российское посольство в США в канун 190-летия подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев напомнило действующим властям Соединенных Штатов об этом знаменательном факте их истории.
А заодно указало на недопустимость — с моральной точки зрения — поучать другие страны, выставляя себя эталоном демократии.
Соответствующая публикация появилась на странице российской дипмиссии:
Для справки:
Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Первоначальный смысл его в том, что индейцы — коренные жители материка должны добровольно покинуть свои земли в обмен на другие территории. По факту же их принудительно депортировали.
Лариса Ницой, украинская писательница, известная своей русофобией, сделала очередное "сенсационное заявление".
В нем она разделила русскоговорящих украинцев на две категории, объяснив их желание говорить на русском языке "психологической травмой".
Киевский окружной административный суд признал незаконной символику дивизии СС "Галичина".
Напомним, что "Галичину", военное формирование, созданное гитлеровцами во Львове в 1943 году, особенно активно начали прославлять на Украине после евромайдана.
Киев получил индульгенцию на военный сценарий в Донбассе и сейчас испытывает ЛДНР на прочность, считает политолог Александр Дудчак.