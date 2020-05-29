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Источник Правда.Ру

ООН прозрел: на Украине творится беспредел

Мир » Бывший СССР » Украина

Беспредел, устроенный распоясавшимися от полной безнаказанности украинскими полицейскими в городе Кагарлык Киевской области, привлек внимание членов мониторинговой миссии по правам человека ООН.

В Facebook появилось официальное обращение к властям Незалежной с требованием расследовать это преступление в сжатые сроки:

Преступление, на которое отреагировали правозащитники ООН, было совершено прямо в полицейском участке ночью с 23 на 24 мая.

В одном из служебных кабинетов сотрудники Кагарлыкского отделения полиции несколько часов издевались над 26-летней женщиной, которая пришла по дать показания в качестве свидетеля: жертву запугивали, избивали, надевали на нее противогаз, пристегивали наручниками, несколько раз изнасиловали.

Реакция последовала скоренько

26 мая суд отправил под арест на два месяца без права внесения залога  Николая Кузиву и Сергея Сулиму — тех самых полицейских, измывавшихся над свидетельницей. Вину свою ни один, ни второй не признали.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что их обвиняют в превышении служебных полномочий и пытках, "что предусматривает до 12 лет пребывания за решеткой".

По словам Геращенко,

Кагарлыкский отдел полиции расформирован, все сотрудник пройдут переаттестацию, а руководство отстранено от выполнения обязанностей "насовсем".

Фото: © unian.net/

 

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Убийцу новорожденного помог найти кассовый чек

Россия » Сибирь » Красноярск

ГСУ СУ Красноярского края сообщило о том, что кассовый чек в пакете с мертвым младенцем помог найти мать-убийцу.

Ранее стало известно о найденном теле новорожденного в пакете с вещами.

"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", — говорится в сообщении.

СК выясняет все обстоятельства происшедшего.

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Глава ДНР рассказал, кто мог взломать его Twitter

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взломом его аккаунта в Twitter занимались профессионалы, но по почеркам можно заподозрить не только службу безопасности Украины.

"Мы реагируем по факту. И действительно есть возможность доносить вовремя информацию. Но, тем не менее, была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

днр twitter денис пушилин

Посольство РФ - США: прежде чем поучать других, вспомните свою историю

Политика

Российское посольство в США в канун 190-летия подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев напомнило действующим властям Соединенных Штатов об этом знаменательном факте их истории.

А заодно указало на недопустимость — с моральной точки зрения — поучать другие страны, выставляя себя эталоном демократии.

Соответствующая публикация появилась на странице российской дипмиссии:

Для справки:

Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.

Первоначальный смысл его в том, что индейцы — коренные жители материка должны добровольно покинуть свои земли в обмен на другие территории. По факту же их принудительно депортировали.

сша вашингтон посольство россии

Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории

Мир » Бывший СССР » Украина
Кому мешает русский язык?

Лариса Ницой, украинская писательница, известная своей русофобией, сделала очередное "сенсационное заявление".

В нем она разделила русскоговорящих украинцев на две категории, объяснив их желание говорить на русском языке "психологической травмой".

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Дивизия СС "Галичина" вне закона: таково решение суда Киева

Мир » Бывший СССР » Украина
Украина откажется от 9 мая?

Киевский окружной административный суд признал незаконной символику дивизии СС "Галичина".

Напомним, что "Галичину", военное формирование, созданное гитлеровцами во Львове в 1943 году, особенно активно начали прославлять на Украине после евромайдана.

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