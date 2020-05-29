Южную Корею накрывает второй волной коронавируса

Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.
Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая
Премьер-министр Чун Сыэ-Кюн еще раз обратился к нации с просьбой "вернуться домой", то есть в режим самоизоляции.
"За 3 дня у нас в стране заражены 177 человек. Эпидемия возвращается. Новая волна угрожает стереть с трудом завоеванные успехи в борьбе с COVID-19 и ухудшить положение и без того сильно ослабленной экономики", - сказал Чун Сыэ-Кюн.
Объем промышленного производства Южной Кореи упал на 6% в апреле по сравнению с мартом, что является самым резким спадом с декабря 2008 года.
Причина, как считают в статистическом управлении Южной Кореи:
Осьминоги могут найти потенциально подходящую среду обитания по крайней мере на 99% мирового морского дна. И глубина для них - не преграда.
В этом убедились теутологи (ученые,изучающие осьминогов), когда в Индийском океане, в Яванской траншее, на глубине 7 тысяч метров засняли на камеру самого глубоководного из когда-либо замеченных осьминогов.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий право регуляторам возбуждать дела против соцсетей за контроль контента на их платформах.
Напомним, в среду хозяин Белого дома обвинил Twitter в вмешательстве в выборы, после того как один из постов на странице президента был отмечен значком "фейк".
Министерство юстиции США обвинило государственный банк Северной Кореи в уклонении от соблюдения законов о санкциях США и предъявило обвинения 28 гражданам Северной Кореи и пяти гражданам Китая за их (санкций) нарушение.
Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева на беседу в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году.
На встрече госсекретарь Мигель Бергер уведомил Нечаева, что федеральный суд выдал ордер на арест Димитрия Бадина, которого подозревают в том, что он,
"как член российской военной разведки ГРУ и член группы APT28, ответственен за хакерскую атаку на немецкий бундестаг весной 2015 года".
Бадин, к слову, помимо этого обвинения еще разыскивается ФБР США, которая подозревает его в "атаке" на предвыборный штаб демократической партии во время кампании в США в 2016 году.
По информации Spiegel, ЕС разработал пакет санкций в связи с хакерской атакой на бундестаг, в которой Германия подозревает россиян. В случае, если он будет принят, то
Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.
Чем-то типа гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны.
По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.
"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", - уточнил Тимаков.
Жара убьет коронавирус? Ситуация в Эквадоре это опровергает
Жаркая погода может спровоцировать скачок заболеваемости COVID-19
Киев получил индульгенцию на военный сценарий в Донбассе и сейчас испытывает ЛДНР на прочность, считает политолог Александр Дудчак.