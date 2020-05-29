Южную Корею накрывает второй волной коронавируса

Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.

Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая

зараженных - 11 402,

летальных исходов - 269.

Премьер-министр Чун Сыэ-Кюн еще раз обратился к нации с просьбой "вернуться домой", то есть в режим самоизоляции.

"За 3 дня у нас в стране заражены 177 человек. Эпидемия возвращается. Новая волна угрожает стереть с трудом завоеванные успехи в борьбе с COVID-19 и ухудшить положение и без того сильно ослабленной экономики", - сказал Чун Сыэ-Кюн.

Объем промышленного производства Южной Кореи упал на 6% в апреле по сравнению с мартом, что является самым резким спадом с декабря 2008 года.

Причина, как считают в статистическом управлении Южной Кореи: