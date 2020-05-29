США обвинили госбанк Северной Кореи в уклонении от санкций

Министерство юстиции США обвинило государственный банк Северной Кореи в уклонении от соблюдения законов о санкциях США и предъявило обвинения 28 гражданам Северной Кореи и пяти гражданам Китая за их (санкций) нарушение.
Напомним:
Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда Советом безопасности были усилены требования прекратить финансирование ядерных и баллистических ракетных программ Пхеньяна.
Однако, Северная Корея продолжала усиливать эти программы.
В обвинительном заключении, обнародованном в четверг, прокуроры США обвинили северокорейский Внешнеторговый банк (FTB) в сговоре с сотрудниками, обвиняемыми в том, чтобы заставить другие банки
"обрабатывать по меньшей мере $2,5 млрд в незаконных платежах через более чем 250 подставных компаний."
По версии Минюста США, к числу предполагаемых преступлений относятся отмывание денег и банковское мошенничество.
Соединенные Штаты внесли FTB в черный список в 2013 году, СБ ООН - в 2017-ом.
Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева на беседу в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году.
На встрече госсекретарь Мигель Бергер уведомил Нечаева, что федеральный суд выдал ордер на арест Димитрия Бадина, которого подозревают в том, что он,
"как член российской военной разведки ГРУ и член группы APT28, ответственен за хакерскую атаку на немецкий бундестаг весной 2015 года".
Бадин, к слову, помимо этого обвинения еще разыскивается ФБР США, которая подозревает его в "атаке" на предвыборный штаб демократической партии во время кампании в США в 2016 году.
По информации Spiegel, ЕС разработал пакет санкций в связи с хакерской атакой на бундестаг, в которой Германия подозревает россиян. В случае, если он будет принят, то
Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в ходе встречи с российским послом Сергеем Нечаевыми осудил нападение хакеров на бундестаг.
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