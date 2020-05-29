США обвинили госбанк Северной Кореи в уклонении от санкций

Министерство юстиции США обвинило государственный банк Северной Кореи в уклонении от соблюдения законов о санкциях США и предъявило обвинения 28 гражданам Северной Кореи и пяти гражданам Китая за их (санкций) нарушение.

Напомним:

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда Советом безопасности были усилены требования прекратить финансирование ядерных и баллистических ракетных программ Пхеньяна.

Однако, Северная Корея продолжала усиливать эти программы.

В чем США увидели "уклонение от санкций"

В обвинительном заключении, обнародованном в четверг, прокуроры США обвинили северокорейский Внешнеторговый банк (FTB) в сговоре с сотрудниками, обвиняемыми в том, чтобы заставить другие банки

"обрабатывать по меньшей мере $2,5 млрд в незаконных платежах через более чем 250 подставных компаний."

По версии Минюста США, к числу предполагаемых преступлений относятся отмывание денег и банковское мошенничество.

Соединенные Штаты внесли FTB в черный список в 2013 году, СБ ООН - в 2017-ом.