Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий право регуляторам возбуждать дела против соцсетей за контроль контента на их платформах.
Напомним, в среду хозяин Белого дома обвинил Twitter в вмешательстве в выборы, после того как один из постов на странице президента был отмечен значком "фейк".
Новым указом Трампа устанавливается необходимость уточнить закон США, который который защищает компании - владельцы социальных сетей от ответственности за контент, размещенный их пользователями.
В соответствии с разделом 230 закона, социальные сети обычно не несут ответственности за контент, размещенный их пользователями, но могут использовать блокировку и даже удалять некоторые виды контента.
Трамп настаивает на исключении из закона указанного раздела. Совсем. Поскольку, по его мнению, он позволяет модераторам "выступать в роли цензоров и таким образом влиять на общественное сознание".
Сенатор-республиканец Марко Рубио поддержал президента, заявив, что
"сегодня в Америке социальные медиа-компании, такие как Twitter, считаются форумами, а не издательствами. На этом основании править и корректировать что бы то ни было права у них нет. Но если они теперь решили осуществлять редакционную роль, как издатель, то они больше не должны быть защищены от ответственности".
Трамп откапывает топор войны против соцсетей
Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых.
Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в ходе встречи с российским послом Сергеем Нечаевыми осудил нападение хакеров на бундестаг.
Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева на беседу в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году.
На встрече госсекретарь Мигель Бергер уведомил Нечаева, что федеральный суд выдал ордер на арест Димитрия Бадина, которого подозревают в том, что он,
"как член российской военной разведки ГРУ и член группы APT28, ответственен за хакерскую атаку на немецкий бундестаг весной 2015 года".
Бадин, к слову, помимо этого обвинения еще разыскивается ФБР США, которая подозревает его в "атаке" на предвыборный штаб демократической партии во время кампании в США в 2016 году.
По информации Spiegel, ЕС разработал пакет санкций в связи с хакерской атакой на бундестаг, в которой Германия подозревает россиян. В случае, если он будет принят, то
27 мая 2020 года состоялось первое после снятия коронавирусных ограничений заседание Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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