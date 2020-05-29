Трамп продемонстрировал серьезность намерений воевать с соцсетями

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий право регуляторам возбуждать дела против соцсетей за контроль контента на их платформах.

Напомним, в среду хозяин Белого дома обвинил Twitter в вмешательстве в выборы, после того как один из постов на странице президента был отмечен значком "фейк".

О чем указ Трампа

Новым указом Трампа устанавливается необходимость уточнить закон США, который который защищает компании - владельцы социальных сетей от ответственности за контент, размещенный их пользователями.

В соответствии с разделом 230 закона, социальные сети обычно не несут ответственности за контент, размещенный их пользователями, но могут использовать блокировку и даже удалять некоторые виды контента.

Трамп настаивает на исключении из закона указанного раздела. Совсем. Поскольку, по его мнению, он позволяет модераторам "выступать в роли цензоров и таким образом влиять на общественное сознание".

Сенатор-республиканец Марко Рубио поддержал президента, заявив, что

"сегодня в Америке социальные медиа-компании, такие как Twitter, считаются форумами, а не издательствами. На этом основании править и корректировать что бы то ни было права у них нет. Но если они теперь решили осуществлять редакционную роль, как издатель, то они больше не должны быть защищены от ответственности".

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