МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на бундестаг

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в ходе встречи с российским послом Сергеем Нечаевыми осудил нападение хакеров на бундестаг.

Посла РФ вызвали в связи с тем, что 5 мая был выдан ордер на арест 29-летнего гражданина РФ Дмитрия Бадина — его обвиняют в причастии к хакерским нападениям.

Дмитрий Бадин

В МИД ФРГ утверждают, что в 2015 году Дмитрий Бадин был членом группы АРТ28 и в то время принимал участие в нападении на бундестаг. В МИД Германии заявили, что они располагают фактами, которые доказывают, что Бадин был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент совершения хакерского нападения.

Сообщается, что Дмитрию Бадину удалось проникнуть в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Кроме того, его разыскивает ФБР за хакерскую атаку против WADA. Также он подозревается в том, что в 2016 году пытался вмешаться в проведение президентских выборов в США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций.