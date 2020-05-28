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Источник Правда.Ру

МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на бундестаг

Мир

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в ходе встречи с российским послом Сергеем Нечаевыми осудил нападение хакеров на бундестаг.

Посла РФ вызвали в связи с тем, что 5 мая был выдан ордер на арест 29-летнего гражданина РФ Дмитрия Бадина — его обвиняют в причастии к хакерским нападениям.

Дмитрий Бадин

В МИД ФРГ утверждают, что в 2015 году Дмитрий Бадин был членом группы АРТ28 и в то время принимал участие в нападении на бундестаг. В МИД Германии заявили, что они располагают фактами, которые доказывают, что Бадин был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент совершения хакерского нападения.

Сообщается, что Дмитрию Бадину удалось проникнуть в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Кроме того, его разыскивает ФБР за хакерскую атаку против WADA. Также он подозревается в том, что в 2016 году пытался вмешаться в проведение президентских выборов в США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций.

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Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин. В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

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Кипр: туристы, которые получат COVID на острове, отдохнут бесплатно

Мир

Власти Кипра обязались покрыть расходы на отпуск любого, кто сдаст положительный тест на вирус после поездки туда.

В опубликованном государственными СМИ сообщении говорится:

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Погода не пустила на МКС американских астронавтов

Мир

Плохая погода вынудила SpaceX отменить запуск астронавтов NASA Дуга Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС).

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На Кубани мошенники украли деньги, выделенные на нацпроект

Происшествия » Парад мошенников

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.

ск рф мошенничество краснодарский край

Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Мир

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках форума Фонда имени Конрада Аденауэра заявила, что в этом году отношения с Россией будут приоритетным направлением внешней политики Германии.

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