Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в ходе встречи с российским послом Сергеем Нечаевыми осудил нападение хакеров на бундестаг.
Посла РФ вызвали в связи с тем, что 5 мая был выдан ордер на арест 29-летнего гражданина РФ Дмитрия Бадина — его обвиняют в причастии к хакерским нападениям.
В МИД ФРГ утверждают, что в 2015 году Дмитрий Бадин был членом группы АРТ28 и в то время принимал участие в нападении на бундестаг. В МИД Германии заявили, что они располагают фактами, которые доказывают, что Бадин был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент совершения хакерского нападения.
Сообщается, что Дмитрию Бадину удалось проникнуть в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Кроме того, его разыскивает ФБР за хакерскую атаку против WADA. Также он подозревается в том, что в 2016 году пытался вмешаться в проведение президентских выборов в США.
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