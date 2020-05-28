Границы Абхазии останутся закрытыми до 15 июня. Такое решение приняли власти страны на фоне ситуации с коронавирусом.
Ограничительные меры также продлены.
"Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня. Сейчас готовится распоряжение", — заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.
Страна на несколько дней открыла границы, чтобы впустить соотечественников, которые "застряли" в Грузии из-за эпидемии. Домой вернулись порядка трех сотен человек.
Сейчас в стране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом, 15 человек уже полностью выздоровели. Одна пожилая женщина стала жертвой вируса.
В Абхазии постепенно снимают ограничительные меры. Уже восстановлен междугородний общественный транспорт, открылись кафе и рестораны. В начале мая разрешили работать парикмахерским, салонам красоты, продуктовым и сельскохозяйственным рынкам. Остальные ограничения будут действовать до 1 июня.
Борьба с коронавирусом стала центральной темой разговора Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты России и Казахстана провели беседу по телефону.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон согласились посетить парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня.
"В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Путиным получил приглашение принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня", — написал Токаев в Twitter.
О принятии приглашения Игорем Додоном сообщила его помощница.
Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.
В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.
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В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что это из-за несоблюдения карантинных ограничений жителями городов.
"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", — пояснил глава государства.
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