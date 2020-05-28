Власти Абхазии оставили границы страны закрытыми

Границы Абхазии останутся закрытыми до 15 июня. Такое решение приняли власти страны на фоне ситуации с коронавирусом.

Ограничительные меры также продлены.

"Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня. Сейчас готовится распоряжение", — заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.

Страна на несколько дней открыла границы, чтобы впустить соотечественников, которые "застряли" в Грузии из-за эпидемии. Домой вернулись порядка трех сотен человек.

Сейчас в стране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом, 15 человек уже полностью выздоровели. Одна пожилая женщина стала жертвой вируса.

В Абхазии постепенно снимают ограничительные меры. Уже восстановлен междугородний общественный транспорт, открылись кафе и рестораны. В начале мая разрешили работать парикмахерским, салонам красоты, продуктовым и сельскохозяйственным рынкам. Остальные ограничения будут действовать до 1 июня.