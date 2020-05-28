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Источник Правда.Ру

Власти Абхазии оставили границы страны закрытыми

Мир » Бывший СССР

Границы Абхазии останутся закрытыми до 15 июня. Такое решение приняли власти страны на фоне ситуации с коронавирусом.

Ограничительные меры также продлены.

"Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня. Сейчас готовится распоряжение", — заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.

Страна на несколько дней открыла границы, чтобы впустить соотечественников, которые "застряли" в Грузии из-за эпидемии. Домой вернулись порядка трех сотен человек.

Сейчас в стране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом, 15 человек уже полностью выздоровели. Одна пожилая женщина стала жертвой вируса.

В Абхазии постепенно снимают ограничительные меры. Уже восстановлен междугородний общественный транспорт, открылись кафе и рестораны. В начале мая разрешили работать парикмахерским, салонам красоты, продуктовым и сельскохозяйственным рынкам. Остальные ограничения будут действовать до 1 июня.

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Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом

Мир » Бывший СССР

Борьба с коронавирусом стала центральной темой разговора Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты России и Казахстана провели беседу по телефону.

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Парад Победы в Москве 24 июня посетят Додон и Токаев

Мир » Бывший СССР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон согласились посетить парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня.

"В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Путиным получил приглашение принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня", — написал Токаев в Twitter.

О принятии приглашения Игорем Додоном сообщила его помощница.

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Россия и Япония готовы к диалогу

Мир » Азия » Дальний Восток

Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.

В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.

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В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

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Жители Казахстана игнорируют карантин

Мир » Бывший СССР

В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что это из-за несоблюдения карантинных ограничений жителями городов.

"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", — пояснил глава государства.

карантин казахстан коронавирус касым-жомарт токаев
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