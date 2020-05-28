Власти Катара высоко оценили помощь России Сирии. Об этом шла речь сегодня в ходе телефонного звонка между главами двух стран.
В беседе участвовали президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани.
"При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране", — сообщает пресс-служба Кремля.
Также главы государств обсудили ситуацию на мировых рынках углеводородов. По мнению обеих сторон, сотрудничество в энергетической и инвестиционной сферах находится на высоком уровне. Выстраивание российско-катарских связей будет продолжено.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ходе беседы Путин обещал помощь Катару в подготовке чемпионата мира по футболу. Он пройдет в 2022 году. Впервые чемпионат организуют не в летний период: он запланирован с 21 ноября по 18 декабря. Такое решение обусловлено жаркой погодой в Катаре.
Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.
Стоит ждать активизации террористических или радикальных сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.
В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.
Члены нового парламента Ирана дали присягу на верность стране. В церемонии участвовало 268 депутатов.
Большинство из них является противниками правительства президента Хасана Роухани. Однако лидер страны поприветствовал новый парламент и выразил надежду на продуктивную работу.
Новым главой парламента в Иране назначен Мохаммад-Багер Галибаф. Ранее он был мэром Тегерана, а также руководил полицией.
Его выбрали большинством голосов членов парламента. Сам парламент был сформирован еще в феврале, но из-за эпидемии коронавируса приступил к работе лишь на днях. 26 мая предыдущий парламент был распущен.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.