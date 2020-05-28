Президент России и эмир Катара провели телефонный разговор

Власти Катара высоко оценили помощь России Сирии. Об этом шла речь сегодня в ходе телефонного звонка между главами двух стран.

В беседе участвовали президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани.

"При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране", — сообщает пресс-служба Кремля.

Также главы государств обсудили ситуацию на мировых рынках углеводородов. По мнению обеих сторон, сотрудничество в энергетической и инвестиционной сферах находится на высоком уровне. Выстраивание российско-катарских связей будет продолжено.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ходе беседы Путин обещал помощь Катару в подготовке чемпионата мира по футболу. Он пройдет в 2022 году. Впервые чемпионат организуют не в летний период: он запланирован с 21 ноября по 18 декабря. Такое решение обусловлено жаркой погодой в Катаре.