Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи
ТВЦ: РПЛ договорилась о проведении матчей со зрителями
Москвичи стали чаще пользоваться общественным транспортом
Легкоатлет Лысенко может получить дисквалификацию на восемь лет
Власти Аризоны подали иск против Google за незаконный сбор данных
Работу концептуальных клеток показали на девятой симфонии Бетховена
Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого
Президент "Урала" назвал футболиста Меркулова "дебилом"
Министра экологии Северной Осетии арестовали за превышение полномочий
В Барнауле в два салона красоты пришли с проверкой после жалоб горожан
Источник Правда.Ру

Президент России и эмир Катара провели телефонный разговор

Мир » Азия » Ближний Восток

Власти Катара высоко оценили помощь России Сирии. Об этом шла речь сегодня в ходе телефонного звонка между главами двух стран.

В беседе участвовали президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани.

"При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране", — сообщает пресс-служба Кремля.

Также главы государств обсудили ситуацию на мировых рынках углеводородов. По мнению обеих сторон, сотрудничество в энергетической и инвестиционной сферах находится на высоком уровне. Выстраивание российско-катарских связей будет продолжено.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ходе беседы Путин обещал помощь Катару в подготовке чемпионата мира по футболу. Он пройдет в 2022 году. Впервые чемпионат организуют не в летний период: он запланирован с 21 ноября по 18 декабря. Такое решение обусловлено жаркой погодой в Катаре.

катар россия тамим аль тани владимир путин

Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальных сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

израиль палестина борис долгов

Россия и Япония готовы к диалогу

Мир » Азия » Дальний Восток

Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.

В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.

япония россия сергей лавров тосимицу мотэги политиеский диалог

Новый парламент Ирана начал работу

Мир » Азия » Ближний Восток

Члены нового парламента Ирана дали присягу на верность стране. В церемонии участвовало 268 депутатов.

Большинство из них является противниками правительства президента Хасана Роухани. Однако лидер страны поприветствовал новый парламент и выразил надежду на продуктивную работу.

иран депутат присяга парламент

Главу нового парламента выбрали в Иране

Мир » Азия » Ближний Восток

Новым главой парламента в Иране назначен Мохаммад-Багер Галибаф. Ранее он был мэром Тегерана, а также руководил полицией.

Его выбрали большинством голосов членов парламента. Сам парламент был сформирован еще в феврале, но из-за эпидемии коронавируса приступил к работе лишь на днях. 26 мая предыдущий парламент был распущен.

иран парламент мохаммад-багер галибаф

В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.

ск рф казино башкирия
Последние материалы
Разведчица Вавилова: в сериале «Американцы» про нас многое придумали
Президент "Урала" назвал футболиста Меркулова "дебилом"
Пугающее соседство: обнаружена видимая без телескопа черная дыра
Министра экологии Северной Осетии арестовали за превышение полномочий
Президент России и эмир Катара провели телефонный разговор
В Барнауле в два салона красоты пришли с проверкой после жалоб горожан
Путин призвал "Транснефть" сохранить объем инвестпрограмм
Психоаналитик: высокая и низкая самооценка – это качели
Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ