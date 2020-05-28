На 477 человек выросло количество инфицированных коронавирусом на Украине. Столько людей получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.
Данные сообщает министерство здравоохранения Украины.
"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Стоит отметить, что сутками ранее показатели были ниже. Сообщалось о 321 новом случае.
Наибольший прирост заболевших выявлен в Ровненской области, где за сутки заболели 74 человека. В Львовской области 70 новых коронавирусных больных, в Черновицкой — 57, в Киеве — 54
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Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские власти продлили запрет на экспорт защитных масок. Он будет действовать до 1 июля.
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