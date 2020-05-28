Больше 22 тысяч украинцев болеют коронавирусом

На 477 человек выросло количество инфицированных коронавирусом на Украине. Столько людей получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.

Данные сообщает министерство здравоохранения Украины.

"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что сутками ранее показатели были ниже. Сообщалось о 321 новом случае.

Наибольший прирост заболевших выявлен в Ровненской области, где за сутки заболели 74 человека. В Львовской области 70 новых коронавирусных больных, в Черновицкой — 57, в Киеве — 54

С начала эпидемии на Украине от коронавируса скончались 669 человек. Победить болезнь смогли 8439 украинцев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские власти продлили запрет на экспорт защитных масок. Он будет действовать до 1 июля.