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Источник Правда.Ру

Больше 22 тысяч украинцев болеют коронавирусом

Мир » Бывший СССР » Украина

На 477 человек выросло количество инфицированных коронавирусом на Украине. Столько людей получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.

Данные сообщает министерство здравоохранения Украины.

"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что сутками ранее показатели были ниже. Сообщалось о 321 новом случае.

Наибольший прирост заболевших выявлен в Ровненской области, где за сутки заболели 74 человека. В Львовской области 70 новых коронавирусных больных, в Черновицкой — 57, в Киеве — 54

С начала эпидемии на Украине от коронавируса скончались 669 человек. Победить болезнь смогли 8439 украинцев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские власти продлили запрет на экспорт защитных масок. Он будет действовать до 1 июля.

украина коронавирус

Более 170 россиян скончались от коронавируса за сутки

Россия

Жертвами коронавируса в России за сутки стали 174 человека. С начала эпидемии их уже 4142 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране выявлено 8371 новый случай коронавируса. Медики отмечают, что у 42,5% пациентов не было внешних симптомов заболевания. Сутками ранее в России было 8338 новых заболевших, а летальных исходов — 161.

россия коронавирус статистика за сутки

Глава ДНР рассказал, кто мог взломать его Twitter

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взломом его аккаунта в Twitter занимались профессионалы, но по очеркам можно заподозрить не только службу безопасности Украины.

"Мы реагируем по факту. И действительно есть возможность доносить вовремя информацию. Но, тем не менее, была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

днр twitter денис пушилин

Киев пригрозил, что уничтожит администрации ДНР и ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина
Через банк Анны Чапман украли 100 млрд

Администрации ДНР и ЛНР будут ликвидированы сразу, как только конад границей с Россией там получит Украина.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

лнр днр киев дмитрий кулеба

В Воронежской области раскрыто убийство девятилетней девочки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Как выяснило следствие, 9-летняя девочка ушла из дома в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области вечером 25 мая. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщили лишь спустя двое суток.

ск рф убийство ребенка воронежская область

Украина решила шантажировать МВФ дефолтом

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина в диалоге с МВФ должна придерживаться четкой позиции по кредитам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Это вопрос выживания государства.

мвф дефолт кризис украина кредиты мвф
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