Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взломом его аккаунта в Twitter занимались профессионалы, но по почеркам можно заподозрить не только службу безопасности Украины.
"Мы реагируем по факту. И действительно есть возможность доносить вовремя информацию. Но, тем не менее, была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.
В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.
На 477 человек выросло количество инфицированных коронавирусом на Украине. Столько людей получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.
Администрации ДНР и ЛНР будут ликвидированы сразу, как только конад границей с Россией там получит Украина.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.
Украина в диалоге с МВФ должна придерживаться четкой позиции по кредитам, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Это вопрос выживания государства.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.