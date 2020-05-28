Киев пригрозил, что уничтожит администрации ДНР и ЛНР

Через банк Анны Чапман украли 100 млрд

Администрации ДНР и ЛНР будут ликвидированы сразу, как только конад границей с Россией там получит Украина.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.