Власти Кипра обязались покрыть расходы на отпуск любого, кто сдаст положительный тест на вирус после поездки туда.
В опубликованном государственными СМИ сообщении говорится:
- "правительство будет оплачивать проживание, лекарства и питание для иностранных пациентов с коронавирусом и их семей;
- туристам "нужно будет только оплатить стоимость их трансфера из аэропорта и рейса на репатриацию";
- 100-местная больница будет выделена специально для туристов, у которых COVID-тест положительный;
- для семей заболевших на острове выделено несколько так называемых карантинных отелей.
Власти Кипра готовы рисковать, чтобы вернуть туристов на остров:
"Мы пытаемся сделать все возможное сейчас и то, что мы сможем в течение оставшейся части сезона, для того, чтобы поддержать туристический сектор — он очень важен для экономики страны", — сказал заместитель министра туризма Саввас Пердиос.
Кипр планирует вновь открыть свои аэропорты 9 июня для ряда стран, которые считаются странами с низким уровнем риска. Первыми будут Германия, Греция, Израиль и Мальта.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране было подтверждено 939 случаев инфицирования и 17 случаев смерти.
Президент Международного Комитета Красного Креста заявил, что с марта на фоне пандемии коронавируса было зафиксировано 208 нападений на медицинских работников в 13 странах.
"Работники здравоохранения повсеместно подвергаются нападениям, а системы здравоохранения становятся мишенью для выплескивания агрессии в то время, когда они наиболее необходимы. Кризис COVID-19 угрожает стать кризисом защиты, — сказал Питер Маурер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. — Та цифра, которая названа, я в этом абсолютно уверен, — фактически намного ниже реальной. Инциденты варьируются от словесных угроз до поджога объектов, в которых находятся пациенты с коронавирусом".
По словам Маурера:
Президент США Дональд Трамп, оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.
На 477 человек выросло количество инфицированных коронавирусом на Украине. Столько людей получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.
Плохая погода вынудила SpaceX отменить запуск астронавтов NASA Дуга Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС).
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.