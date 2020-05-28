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Источник Правда.Ру

Кипр: туристы, которые получат COVID на острове, отдохнут бесплатно

Мир

Власти Кипра обязались покрыть расходы на отпуск любого, кто сдаст положительный тест на вирус после поездки туда.

В опубликованном государственными СМИ сообщении говорится:

  • "правительство будет оплачивать проживание, лекарства и питание для иностранных пациентов с коронавирусом и их семей;
  • туристам "нужно будет только оплатить стоимость их трансфера из аэропорта и рейса на репатриацию";
  • 100-местная больница будет выделена специально для туристов, у которых COVID-тест положительный;
  • для семей заболевших на острове выделено несколько так называемых карантинных отелей.

Зачем такой финансовый риск?

Власти Кипра готовы рисковать, чтобы вернуть туристов на остров:

  • на туризм в прошлом году приходилось около 15% ВВП страны.

"Мы пытаемся сделать все возможное сейчас и то, что мы сможем в течение оставшейся части сезона, для того, чтобы поддержать туристический сектор — он очень важен для экономики страны", — сказал заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

Когда и кто сможет поехать отдыхать на Кипр

Кипр планирует вновь открыть свои аэропорты 9 июня для ряда стран, которые считаются странами с низким уровнем риска. Первыми будут Германия, Греция, Израиль и Мальта.

Ситуация с коронавирусом на Кипре

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране было подтверждено 939 случаев инфицирования и 17 случаев смерти.

кипр туристы коронавирус

Красный Крест: в мире участились нападения на медработников

Мир

Президент Международного Комитета Красного Креста заявил, что с марта на фоне пандемии коронавируса было зафиксировано 208 нападений на медицинских работников в 13 странах.

"Работники здравоохранения повсеместно подвергаются нападениям, а системы здравоохранения становятся мишенью для выплескивания агрессии в то время, когда они наиболее необходимы. Кризис COVID-19 угрожает стать кризисом защиты, — сказал Питер Маурер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. — Та цифра, которая названа, я в этом абсолютно уверен, — фактически намного ниже реальной. Инциденты варьируются от словесных угроз до поджога объектов, в которых находятся пациенты с коронавирусом".

По словам Маурера:

  • 23% инцидентов — физические нападения на медиков;
  • 20% — так называемые дискриминационные нападения;
  • остальные — отказ в оказании помощи, словесные нападения и угрозы.
сб оон красный крест нападения на медиков

Трамп откапывает топор войны против соцсетей

Мир

Президент США Дональд Трамп, оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.

twitter соцсети дональд трамп

Больше 22 тысяч украинцев болеют коронавирусом

Мир » Бывший СССР » Украина

На 477 человек выросло количество инфицированных коронавирусом на Украине. Столько людей получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.

украина коронавирус

Погода не пустила на МКС американских астронавтов

Мир

Плохая погода вынудила SpaceX отменить запуск астронавтов NASA Дуга Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС).

nasa spacex запуск астронавтов

В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

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