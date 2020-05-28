Кипр: туристы, которые получат COVID на острове, отдохнут бесплатно

Власти Кипра обязались покрыть расходы на отпуск любого, кто сдаст положительный тест на вирус после поездки туда.

В опубликованном государственными СМИ сообщении говорится:

"правительство будет оплачивать проживание, лекарства и питание для иностранных пациентов с коронавирусом и их семей;

туристам "нужно будет только оплатить стоимость их трансфера из аэропорта и рейса на репатриацию";

100-местная больница будет выделена специально для туристов, у которых COVID-тест положительный;

для семей заболевших на острове выделено несколько так называемых карантинных отелей.

Зачем такой финансовый риск?

Власти Кипра готовы рисковать, чтобы вернуть туристов на остров:

на туризм в прошлом году приходилось около 15% ВВП страны.

"Мы пытаемся сделать все возможное сейчас и то, что мы сможем в течение оставшейся части сезона, для того, чтобы поддержать туристический сектор — он очень важен для экономики страны", — сказал заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

Когда и кто сможет поехать отдыхать на Кипр

Кипр планирует вновь открыть свои аэропорты 9 июня для ряда стран, которые считаются странами с низким уровнем риска. Первыми будут Германия, Греция, Израиль и Мальта.

Ситуация с коронавирусом на Кипре

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране было подтверждено 939 случаев инфицирования и 17 случаев смерти.