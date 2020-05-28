Плохая погода вынудила SpaceX отменить запуск астронавтов NASA Дуга Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС).
Этот полет должен был стать первым после девятилетнего затишья в Космическом центре имени Кеннеди — ровно столько США самостоятельно не запускали в космос своих астронавтов.
Неблагоприятные атмосферные условия побудили диспетчеров вызвать остановку ракетных систем всего за 16 минут до взлета.
Как отмечается в сообщении, распространенном NASA,
"главное разочарование участников запуска в том, что всего через час после того, как астронавтов остановили, погода наладилась: облака разошлись. Но поделать было уже ничего нельзя — ракета SpaceX Falcon и ее капсула с экипажем Dragon должны были стартовать точно в расчетное время, иначе они не смогли бы поймать космическую станцию".
С 2011 года Америка ни разу самостоятельно не запускала в космос своих собственных астронавтов — все это время США были вынуждены полагаться на российские корабли "Союз".
NASA больше не имеет собственных космических систем, позволяющих летать к околоземной орбите. Теперь и в будущем НАСА планирует просто покупать услуги по транспортировке экипажей.
Г-н Бриденстайн, руководитель космического агентства, считает, что этот подход позволит сэкономить деньги, которые затем можно будет потратить на миссии на Луну и Марс.
"Мы представляем себе будущее, в котором низкая околоземная орбита полностью коммерциализирована, где NASA является одним из многих клиентов, где у нас есть многочисленные поставщики, которые конкурируют по стоимости, инновациям и безопасности. Сегодня мы должны опробовать бизнес-модель, которая в конечном итоге позволит нам отправиться на Луну, на этот раз устойчиво. Другими словами, мы собираемся отправиться на Луну, чтобы остаться там".
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По словам Маурера:
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