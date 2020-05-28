Погода не пустила на МКС американских астронавтов

Плохая погода вынудила SpaceX отменить запуск астронавтов NASA Дуга Херли и Боба Бенкена на Международную космическую станцию (МКС).

Этот полет должен был стать первым после девятилетнего затишья в Космическом центре имени Кеннеди — ровно столько США самостоятельно не запускали в космос своих астронавтов.

Остановлены на взлете

Неблагоприятные атмосферные условия побудили диспетчеров вызвать остановку ракетных систем всего за 16 минут до взлета.

Вторая попытка осуществить запуск назначена на субботу, 30 мая.

Третья — на воскресенье.

Погода как будто насмехалась над SpaceX

Как отмечается в сообщении, распространенном NASA,

"главное разочарование участников запуска в том, что всего через час после того, как астронавтов остановили, погода наладилась: облака разошлись. Но поделать было уже ничего нельзя — ракета SpaceX Falcon и ее капсула с экипажем Dragon должны были стартовать точно в расчетное время, иначе они не смогли бы поймать космическую станцию".

Почему внимание всего мира приковано к этому запуску

С 2011 года Америка ни разу самостоятельно не запускала в космос своих собственных астронавтов — все это время США были вынуждены полагаться на российские корабли "Союз".

NASA больше не имеет собственных космических систем, позволяющих летать к околоземной орбите. Теперь и в будущем НАСА планирует просто покупать услуги по транспортировке экипажей.

SpaceX является первым поставщиком таких услуг по запуску американских астронавтов в космос.

Г-н Бриденстайн, руководитель космического агентства, считает, что этот подход позволит сэкономить деньги, которые затем можно будет потратить на миссии на Луну и Марс.