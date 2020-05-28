Еще 353 случая инфицирования коронавирусом выявлено у жителей Германии. За сутки в стране от COVID-19 скончались 62 человека.
Как сообщает институт Роберта Коха, общее число заражений в стране составляет 179 717 случав. Жертвами опасного вируса стали 8411 пациентов, свыше 163 тысяч человек смогли полностью победить болезнь.
Больше всего случаев коронавируса в Баварии. Здесь положительные тесты на коронавирус получили 46 729 местных жителей. В Северном Рейне-Вестфалии 37 698 случаев заболевания. В Баден-Вюртемберге — 34 129 случаев, а в Берлине — 6703 случая.
В стране продолжают снимать введенные ограничения. Местным жителям разрешили собираться в группы до 10 человек. При этом ограничения в социальных контактах продлили до 29 июня.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Германии планируют разрешить туристические поездки в 31 страну. Местных жителей выпустят за границу 15 июня. Они смогут отправиться в 26 стран Евросоюза, Великобританию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию. Также в стране намерены восстановить внутренний туризм.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
Греческие власти не исключают второй волны коронавируса. Однако они к ней готовы.
Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицоаткис.
Свободное передвижение граждан Евросоюза нужно восстановить как можно быстрее. С таким предложением выступает Италия.
Ожидается, что это станет возможным уже к середине июня.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Вторая вспышка коронавируса случится в Испании с большой долей вероятности. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это произойдет в октябре.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.