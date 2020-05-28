Еще 62 человека стали жертвами коронавируса в Германии

Еще 353 случая инфицирования коронавирусом выявлено у жителей Германии. За сутки в стране от COVID-19 скончались 62 человека.

Как сообщает институт Роберта Коха, общее число заражений в стране составляет 179 717 случав. Жертвами опасного вируса стали 8411 пациентов, свыше 163 тысяч человек смогли полностью победить болезнь.

Больше всего случаев коронавируса в Баварии. Здесь положительные тесты на коронавирус получили 46 729 местных жителей. В Северном Рейне-Вестфалии 37 698 случаев заболевания. В Баден-Вюртемберге — 34 129 случаев, а в Берлине — 6703 случая.

В стране продолжают снимать введенные ограничения. Местным жителям разрешили собираться в группы до 10 человек. При этом ограничения в социальных контактах продлили до 29 июня.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Германии планируют разрешить туристические поездки в 31 страну. Местных жителей выпустят за границу 15 июня. Они смогут отправиться в 26 стран Евросоюза, Великобританию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию. Также в стране намерены восстановить внутренний туризм.