Больше 6,5 тысячи жителей Индии заболели коронавирусом за сутки

Свыше 6,5 тысячи человек в Индии получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

С начала эпидемии в стране уже 158 333 случая инфицирования опасным вирусом. Заболевание унесло жизни 4531 человека, из них за последние сутки — 194 человек. Излечиться смогли 3266 пациентов за последние 24 часа и 145 380 человек всего.

Как сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, наиболее сложная ситуация сложилась в штате Махараштра, на который приходится треть всех случаев заражения. Здесь выявлено 56 948 заболевших. В штате Тамилнад 18 545 тысяч инфицированных, в Дели — 15 257 коронавирусных больных.

В стране введен режим строгой изоляции. Он будет действовать до 31 мая. Ограничения постепенно снимают: начали работать отдельные магазины и заводы, восстановили общественный транспорт, начались внутренние перелеты.

Помимо коронавируса в стране есть проблема с наводнениями. Из-за обильных осадков более 30 тысяч жителей Индии оказались в зоне подтоплений. Под водой оказались 128 деревень.