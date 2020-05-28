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Источник Правда.Ру

Больше 6,5 тысячи жителей Индии заболели коронавирусом за сутки

Мир » Азия » Южная Азия

Свыше 6,5 тысячи человек в Индии получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

С начала эпидемии в стране уже 158 333 случая инфицирования опасным вирусом. Заболевание унесло жизни 4531 человека, из них за последние сутки — 194 человек. Излечиться смогли 3266 пациентов за последние 24 часа и 145 380 человек всего.

Как сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, наиболее сложная ситуация сложилась в штате Махараштра, на который приходится треть всех случаев заражения. Здесь выявлено 56 948 заболевших. В штате Тамилнад 18 545 тысяч инфицированных, в Дели — 15 257 коронавирусных больных.

В стране введен режим строгой изоляции. Он будет действовать до 31 мая. Ограничения постепенно снимают: начали работать отдельные магазины и заводы, восстановили общественный транспорт, начались внутренние перелеты.

Помимо коронавируса в стране есть проблема с наводнениями. Из-за обильных осадков более 30 тысяч жителей Индии оказались в зоне подтоплений. Под водой оказались 128 деревень.

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Таиланд на сегодня свободен от коронавируса

Мир » Азия » Южная Азия

Помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун сообщила о том, что в Таиланде за последние сутки не было обнаружено ни оного случая заражения коронавирусом. Смертей от инфекции также не зафиксировано.

"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", — сказала она.

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Массовое тестирование на коронавирус проведут в Таиланде

Мир » Азия » Южная Азия

Медицинских работников, сотрудников предприятий, где много контактов с людьми, заключенных Таиланда проверят на коронавирус. Власти намерены провести массовое тестирование.

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Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов

Россия

Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.

"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.

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В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

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Больше 30 тысяч жителей Индии оказались в зоне наводнений

Мир » Азия » Южная Азия

Подъем рек в Индии затопил множество жилых поселений. В зоне подтопления сейчас живут свыше 30 тысяч человек.

Наиболее пострадал от стихии штат Ассам. Циклон "Ампан" принес столько осадков, что затопило пять районов северо-восточного штата. Затоплено 128 деревень.

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