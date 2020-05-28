Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.
Сегодня, 28 мая, он пригрозил - об этом сообщила пресс-служба Белого дома -
"закрыть сайты, которые ранее обвинил в удушении консервативных голосов".
Больше никаких подробностей в сообщении нет, и теперь американские СМИ ломают голову:
В интервью телеканалу Fox News главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что "цензура платформы не будет правильным поступком для правительства, обеспокоенного цензурой".
Интернет-ассоциация, которая включает Twitter и Facebook, заявила, что онлайн-платформы не имеют политических пристрастий, и дают всем людям шанс быть услышанными.
Американский союз гражданских свобод заявил, что первая поправка к Конституции США ограничивает любые действия, которые Трамп может "в этом направлении" предпринять.
Apple и Google от комментариев отказались.
"Социальные сети делают все, что в их очень значительной власти, чтобы появилась цензура в преддверии выборов 2020 года, - написал Трамп в Твиттере. - Если это случится, у нас больше не будет свободы."
Акции как Twitter, так и Facebook упали в среду, 27 мая.
Колумбия начнет смягчение ограничений, введенных для контроля распространения коронавируса, начиная с июня.
Президент Международного Комитета Красного Креста заявил, что с марта на фоне пандемии коронавируса было зафиксировано 208 нападений на медицинских работников в 13 странах.
"Работники здравоохранения повсеместно подвергаются нападениям, а системы здравоохранения становятся мишенью для выплескивания агрессии в то время, когда они наиболее необходимы. Кризис COVID-19 угрожает стать кризисом защиты, — сказал Питер Маурер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. — Та цифра, которая названа, я в этом абсолютно уверен, — фактически намного ниже реальной. Инциденты варьируются от словесных угроз до поджога объектов, в которых находятся пациенты с коронавирусом".
По словам Маурера:
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