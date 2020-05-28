Трамп откапывает топор войны против соцсетей

Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.

Сегодня, 28 мая, он пригрозил - об этом сообщила пресс-служба Белого дома -

"закрыть сайты, которые ранее обвинил в удушении консервативных голосов".

Больше никаких подробностей в сообщении нет, и теперь американские СМИ ломают голову:

как Трамп может выполнить угрозу закрытия частных компаний, включая Twitter Inc?

Что думают "заинтересованные лица"

В интервью телеканалу Fox News главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что "цензура платформы не будет правильным поступком для правительства, обеспокоенного цензурой".

Интернет-ассоциация, которая включает Twitter и Facebook, заявила, что онлайн-платформы не имеют политических пристрастий, и дают всем людям шанс быть услышанными.

Американский союз гражданских свобод заявил, что первая поправка к Конституции США ограничивает любые действия, которые Трамп может "в этом направлении" предпринять.

Apple и Google от комментариев отказались.

"Социальные сети делают все, что в их очень значительной власти, чтобы появилась цензура в преддверии выборов 2020 года, - написал Трамп в Твиттере. - Если это случится, у нас больше не будет свободы."

Не понятно, есть ли связь, но...

Акции как Twitter, так и Facebook упали в среду, 27 мая.