Красный Крест: в мире участились нападения на медработников

Президент Международного Комитета Красного Креста заявил, что с марта на фоне пандемии коронавируса было зафиксировано 208 нападений на медицинских работников в 13 странах.
"Работники здравоохранения повсеместно подвергаются нападениям, а системы здравоохранения становятся мишенью для выплескивания агрессии в то время, когда они наиболее необходимы. Кризис COVID-19 угрожает стать кризисом защиты, — сказал Питер Маурер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. — Та цифра, которая названа, я в этом абсолютно уверен, — фактически намного ниже реальной. Инциденты варьируются от словесных угроз до поджога объектов, в которых находятся пациенты с коронавирусом".
По словам Маурера:
Колумбия начнет смягчение ограничений, введенных для контроля распространения коронавируса, начиная с июня.
Об этом объявил президент страны.
В Австралии пустые офисы и рестораны в городе Сиднее заставили мигрировать полчища голодных крыс в пригороды.
По словам Джеффа Милтона, крысолова из Сиднея с 35-летним стажем, если ограничения, введенные из-за коронавируса, не будут ослаблены, в пригородах австралийской столицы может вспыхнуть "новая крысиная чума".
Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.
В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.
Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.
Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица артистов коснулась и ее.
"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.
Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.
"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.