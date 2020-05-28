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Источник Правда.Ру

Австралийский ученый предупредил о вероятности вспышки "крысиной чумы"

Мир

В Австралии пустые офисы и рестораны в городе Сидней заставили мигрировать полчища голодных крыс в пригороды.

По словам Джеффа Милтона, крысолова из Сиднея с 35-летним стажем, если ограничения, введенные из-за коронавируса, не будут ослаблены, в пригородах австралийской столицы может вспыхнуть "новая крысиная чума".

Профессор Питер Бэнкс, эксперт по грызунам из Университета Сиднея, заявил, что по наблюдениям ученых, оголодавшие из-за отсутствия в мусорных контейнерах пищевых отходов крысы в центральных районах города "начали есть друг друга".

К слову, в США Центры по контролю и профилактике заболеваний также предупредили, что нью-йоркские крысы стали более "необычными или агрессивными" и начали есть друг друга из-за нехватки пищи.

Каннибализм крыс - от голода

"Они (крысы) зависят от нашего мусора и пролитой пищи. Крысы, живущие в центре Сиднея, принадлежат к тому же виду, что и в Нью-Йорке ... они полностью зависят от нас. Если они производят детей, которых не могут прокормить, они убивают их. Или один из их родственников приходит и убивает их. В поисках пищи крысы мигрируют. Причем быстро. Они уже перебрались в жилые районы. Теперь люди будут видеть их в домах, потому что это единственное место, где есть еда", - пояснил Бэнкс.

По словам ученого, если власти "срочно что-то не предпримут", есть шанс "получить" еще одну вспышку заболеваний. На этот раз - переносимых крысами. 

 

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Бэнкс сказал, что крысы "вернутся".

- Они делают вот что: взрослые просто перестают рожать детей. Уровень смертности будет расти, но выжившие останутся. Там будут те, кто справится. Они будут поддерживать популяцию, поэтому, как только мусор вернется, те, кто выжил, снова заселят городских крыс. Размножение пойдет вверх, у них будут более крупные пометы. Они еще вернутся."

 

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