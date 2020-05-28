Из карантина по коронавирусу начинает выходить Колумбия

Колумбия начнет смягчение ограничений, введенных для контроля распространения коронавируса, начиная с июня.
Об этом объявил президент страны.
Иван Дуке при этом попросил общественность продолжать "по возможности оставаться дома".
"Пандемия никуда не делась, - сказал Дьюк в своем вечернем телеобращении. - Май и июнь будут очень важными месяцами для всех нас."
В стране возобновляется
"Мы не возрождаем социальную жизнь, - сказал Дьюк. - Мы должны продолжать защищать здоровье и жизнь, а в будущем мы должны адаптироваться к болезни, которая будет существовать в течение длительного времени. Даже когда ограничения начнут ослабевать,
- общественный транспорт в городах не должен превышать 35% своей пропускной способности,
- сухопутные границы будут по-прежнему закрыты,
- международные рейсы, внутренние рейсы и междугородние автобусы будут по-прежнему приостановлены".
Такая осторожность выхода из карантина, вероятно,связана с тем, что Колумбия, как часть Латинской Америки, находится, по версии ВОЗ, в эпицентре мировой пандемии. Об этом подробнее - здесь.
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