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Источник Правда.Ру

Из карантина по коронавирусу начинает выходить Колумбия

Мир

Колумбия начнет смягчение ограничений, введенных для контроля распространения коронавируса, начиная с июня.

Об этом объявил президент страны.

Иван Дуке при этом попросил общественность продолжать "по возможности оставаться дома".

"Пандемия никуда не делась, - сказал Дьюк в своем вечернем телеобращении. - Май и июнь будут очень важными месяцами для всех нас."

Что будет разрешено в Колумбии с 1 июня

В стране возобновляется

  • розничная торговля,
  • работа не связанных с коронавирусом медучреждений,
  • заказ еды "на вынос" из ресторанов,
  • дети в возрасте от 2 до 5 лет будут выходить на улицу 3 раза в неделю на 30 минут, 
  • дети в возрасте от 6 до 17 лет - 3 раза в неделю на час,
  • взрослым в возрасте до 70 лет разрешается выходить на улицу 3 раза в неделю на срок до двух часов,
  • люди в возрасте 70 лет и старше считаются группой высокого риска и должны оставаться дома, хотя они могут выходить в течение 30 минут три раза в неделю.

"Мы не возрождаем социальную жизнь, - сказал Дьюк. - Мы должны продолжать защищать здоровье и жизнь, а в будущем мы должны адаптироваться к болезни, которая будет существовать в течение длительного времени. Даже когда ограничения начнут ослабевать,

  • общественный транспорт в городах не должен превышать 35% своей пропускной способности,
  • сухопутные границы будут по-прежнему закрыты,
  • международные рейсы, внутренние рейсы и междугородние автобусы будут по-прежнему приостановлены".

Такая осторожность выхода из карантина, вероятно,связана с тем, что Колумбия, как часть Латинской Америки, находится, по версии ВОЗ, в эпицентре мировой пандемии. Об этом подробнее - здесь.

Ситуация с коронавирусом в Колумбии

  • зарегистрировано более 24 тысяч подтвержденных случаев заболевания Covid-19,
  • погибли от коронавируса 803 человека, 
  • общенациональный карантин был объявлен в конце марта.

 

колумбия коронавирус

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет

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Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.

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Великобритания временно закрыла свое посольство в Северной Корее

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Великобритания временно закрыла свое посольство в Северной Корее, и весь ее дипломатический персонал покинул страну.

Об том сегодня, 28 мая, сообщил посол Великобритании.

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В Австралии пустые офисы и рестораны в городе Сидней заставили мигрировать полчища голодных крыс в пригороды.

По словам Джеффа Милтона, крысолова из Сиднея с 35-летним стажем, если ограничения, введенные из-за коронавируса, не будут ослаблены, в пригородах австралийской столицы может вспыхнуть "новая крысиная чума".

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Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ

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Муфтий республики Дагестан Ахмад Абдуллаев обратился со словами благодарности за помощь,оказанную региону в борьбе с коронавирусом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

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В Южной Корее - всплеск заражений коронавирусом

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Сегодня Южная Корея сообщила о 79 новых случаях заболевания коронавирусом.

Это, по информации ВВС, самый высокий суточный прирост инфицированных за последние 53 дня.

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