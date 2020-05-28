Из карантина по коронавирусу начинает выходить Колумбия

Колумбия начнет смягчение ограничений, введенных для контроля распространения коронавируса, начиная с июня.

Об этом объявил президент страны.

Иван Дуке при этом попросил общественность продолжать "по возможности оставаться дома".

"Пандемия никуда не делась, - сказал Дьюк в своем вечернем телеобращении. - Май и июнь будут очень важными месяцами для всех нас."

Что будет разрешено в Колумбии с 1 июня

В стране возобновляется

розничная торговля,

работа не связанных с коронавирусом медучреждений,

заказ еды "на вынос" из ресторанов,

дети в возрасте от 2 до 5 лет будут выходить на улицу 3 раза в неделю на 30 минут,

дети в возрасте от 6 до 17 лет - 3 раза в неделю на час,

взрослым в возрасте до 70 лет разрешается выходить на улицу 3 раза в неделю на срок до двух часов,

люди в возрасте 70 лет и старше считаются группой высокого риска и должны оставаться дома, хотя они могут выходить в течение 30 минут три раза в неделю.

"Мы не возрождаем социальную жизнь, - сказал Дьюк. - Мы должны продолжать защищать здоровье и жизнь, а в будущем мы должны адаптироваться к болезни, которая будет существовать в течение длительного времени. Даже когда ограничения начнут ослабевать, общественный транспорт в городах не должен превышать 35% своей пропускной способности,

сухопутные границы будут по-прежнему закрыты,

международные рейсы, внутренние рейсы и междугородние автобусы будут по-прежнему приостановлены".

Такая осторожность выхода из карантина, вероятно,связана с тем, что Колумбия, как часть Латинской Америки, находится, по версии ВОЗ, в эпицентре мировой пандемии. Об этом подробнее - здесь.

Ситуация с коронавирусом в Колумбии