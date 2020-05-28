Великобритания временно закрыла свое посольство в Северной Корее

Великобритания временно закрыла свое посольство в Северной Корее, и весь ее дипломатический персонал покинул страну.

Об том сегодня, 28 мая, сообщил посол Великобритании.

"Мы стали последней иностранная миссией, покинувшей Северную Корею на фоне строгих ограничений коронавируса. Посольство Великобритании в Пхеньяне временно закрыто 27 мая 2020 года, и все дипломатические сотрудники на данный момент покинули КНДР", - написал посол Колин Крукс в своем посте в Twitter.

Решение, по словам дипломата, было принято потому, что ограничения на въезд в страну сделали невозможной ротацию сотрудников и поддержание работы посольства.

"Великобритания будет стремиться восстановить свое присутствие в Пхеньяне как можно скорее", - подчеркивается в сообщении.

Сотрудники британского посольства прибыли в Китай в среду "по суше", поскольку полеты в Северную Корею и из нее по-прежнему приостановлены.

Остальные дипмиссии "свернулись" раньше

Иностранные резиденты и дипломаты из других стран, в том числе Франции и Германии, были эвакуированы в марте после того, как Северная Корея попыталась предотвратить распространение вируса по воздушным путям и через свои сухопутные границы с Китаем и Россией.

Северная Корея настаивает на том, что она не обнаружила ни одного случая Covid-19, хотя эксперты усомнились в этих утверждениях.

По данным NK News, в Пхеньяне все еще проживают сотни иностранцев, в том числе дипломаты из Швеции и России, а также небольшое число сотрудников гуманитарных организаций.

Посол Швеции в Северной Корее Йоахим Бергстром написал в четверг в своем твиттере, что в городе "начинается обычный новый рабочий день".