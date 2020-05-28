Великобритания временно закрыла свое посольство в Северной Корее, и весь ее дипломатический персонал покинул страну.
Об том сегодня, 28 мая, сообщил посол Великобритании.
"Мы стали последней иностранная миссией, покинувшей Северную Корею на фоне строгих ограничений коронавируса. Посольство Великобритании в Пхеньяне временно закрыто 27 мая 2020 года, и все дипломатические сотрудники на данный момент покинули КНДР", - написал посол Колин Крукс в своем посте в Twitter.
Решение, по словам дипломата, было принято потому, что ограничения на въезд в страну сделали невозможной ротацию сотрудников и поддержание работы посольства.
"Великобритания будет стремиться восстановить свое присутствие в Пхеньяне как можно скорее", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудники британского посольства прибыли в Китай в среду "по суше", поскольку полеты в Северную Корею и из нее по-прежнему приостановлены.
Иностранные резиденты и дипломаты из других стран, в том числе Франции и Германии, были эвакуированы в марте после того, как Северная Корея попыталась предотвратить распространение вируса по воздушным путям и через свои сухопутные границы с Китаем и Россией.
Северная Корея настаивает на том, что она не обнаружила ни одного случая Covid-19, хотя эксперты усомнились в этих утверждениях.
По данным NK News, в Пхеньяне все еще проживают сотни иностранцев, в том числе дипломаты из Швеции и России, а также небольшое число сотрудников гуманитарных организаций.
Посол Швеции в Северной Корее Йоахим Бергстром написал в четверг в своем твиттере, что в городе "начинается обычный новый рабочий день".
Колумбия начнет смягчение ограничений, введенных для контроля распространения коронавируса, начиная с июня.
Об этом объявил президент страны.
Муфтий республики Дагестан Ахмад Абдуллаев обратился со словами благодарности за помощь,оказанную региону в борьбе с коронавирусом к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Сегодня Южная Корея сообщила о 79 новых случаях заболевания коронавирусом.
Это, по информации ВВС, самый высокий суточный прирост инфицированных за последние 53 дня.
В Австралии пустые офисы и рестораны в городе Сидней заставили мигрировать полчища голодных крыс в пригороды.
По словам Джеффа Милтона, крысолова из Сиднея с 35-летним стажем, если ограничения, введенные из-за коронавируса, не будут ослаблены, в пригородах австралийской столицы может вспыхнуть "новая крысиная чума".
Минздрав РФ рекомендовал подведомственным учреждениям не включать в коронавирусную статистику пациентов "с лёгкими симптомами" болезни.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.