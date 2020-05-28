В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса

В Соединенных Штатах зарегистрировано более 100 тысяч случаев смерти от Covid-19.

Эта цифра почти в три раза больше, чем в Великобритании, занимающей вторую строчку рейтинга смертности от коронавируса. Там за время пандемии погибли более 37 тысяч человек.

По последним данным (на момент публикации материала) Университета Джонса Хопкинса, число погибших в США составляет 100 047 человек.

При этом федеральные чиновники предупреждают, что вероятный фактический ущерб от коронавируса выше, чем официальная цифра.

На сегодня США занимают 9 место из 10 стран с самым высоким уровнем смертности от Covid-19 на душу населения: там на каждые 100 тысяч человек приходится около 30 смертей.

Прогнозы

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что Соединенные Штаты могут ожидать миллионы новых случаев заболевания Covid-19 и трагического числа смертей в будущем, если вирус не примет беспрецедентный и непредвиденный вектор.

С региональными показателями инфицирования, варьирующимися примерно от 5 до 20%, большинство экспертов считают, что вирус будет продолжать циркулировать среди населения США до тех пор, пока общий уровень инфицирования не достигнет 50-60% - или пока вакцина не будет широко использоваться.

Смерти людей стали способом для политических манипуляций

Джо Байден, противник действующего президента страны на предстоящих выборах, сказал, что "вина на Трампе", который не справился с кризисом.

"Такого числа жертв можно было бы избежать, если бы у нас был президент, который слушал кого-то, кроме себя", - заявил Байден.

В чем, по мнению противников,виноват Трамп

Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах зарегистрирован 20 января в штате Вашингтон, в тот же день, когда был подтвержден первый случай заболевания в Южной Корее.

Белый дом тогда объявил,что штаты получат минимальную федеральную поддержку в получении тестовых наборов, вентиляторов, защитного оборудования и другого снаряжения.

В стране до сих пор нет разработанного национального плана отслеживания контактов зараженных. Байден напомнил, что

"этот шаг Южная Корея предприняла немедленно. Чем минимизировала последствия. С тех пор в этой стране было зарегистрировано 269 случаев смерти от коронавируса".

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что Соединенные Штаты могут ожидать миллионы новых случаев заболевания Covid-19 и трагического числа смертей в будущем, если вирус не примет беспрецедентный и непредвиденный вектор.

С региональными показателями инфицирования, варьирующимися примерно от 5 до 20%, большинство экспертов считают, что вирус будет продолжать циркулировать среди населения США до тех пор, пока общий уровень инфицирования не достигнет 50-60% - или пока вакцина не будет широко введена.