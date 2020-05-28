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Источник Правда.Ру

В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса

Мир

В Соединенных Штатах зарегистрировано более 100 тысяч случаев смерти от Covid-19.

Эта цифра почти в три раза больше, чем в Великобритании, занимающей вторую строчку рейтинга смертности от коронавируса. Там за время пандемии погибли более 37 тысяч человек.

  • По последним данным (на момент публикации материала) Университета Джонса Хопкинса, число погибших в США составляет 100 047 человек.

При этом федеральные чиновники предупреждают, что вероятный фактический ущерб от коронавируса выше, чем официальная цифра.

На сегодня США занимают 9 место из 10 стран с самым высоким уровнем смертности от Covid-19 на душу населения: там на каждые 100 тысяч человек приходится около 30 смертей.

Прогнозы 

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что Соединенные Штаты могут ожидать миллионы новых случаев заболевания Covid-19 и трагического числа смертей в будущем, если вирус не примет беспрецедентный и непредвиденный вектор. 

С региональными показателями инфицирования, варьирующимися примерно от 5 до 20%, большинство экспертов считают, что вирус будет продолжать циркулировать среди населения США до тех пор, пока общий уровень инфицирования не достигнет 50-60% - или пока вакцина не будет широко использоваться. 

Смерти людей стали способом для политических манипуляций

Джо Байден, противник действующего президента страны на предстоящих выборах, сказал, что "вина на Трампе", который не справился с кризисом. 

"Такого числа жертв можно было бы избежать, если бы у нас был президент, который слушал кого-то, кроме себя", - заявил Байден. 

В чем, по мнению противников,виноват Трамп

Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах зарегистрирован 20 января в штате Вашингтон, в тот же день, когда был подтвержден первый случай заболевания в Южной Корее. 

Белый дом тогда объявил,что штаты получат минимальную федеральную поддержку в получении тестовых наборов, вентиляторов, защитного оборудования и другого снаряжения.

В стране до сих пор нет разработанного национального плана отслеживания контактов зараженных. Байден напомнил, что

"этот шаг Южная Корея предприняла немедленно. Чем минимизировала последствия. С тех пор в этой стране было зарегистрировано 269 случаев смерти от коронавируса".

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что Соединенные Штаты могут ожидать миллионы новых случаев заболевания Covid-19 и трагического числа смертей в будущем, если вирус не примет беспрецедентный и непредвиденный вектор. 

С региональными показателями инфицирования, варьирующимися примерно от 5 до 20%, большинство экспертов считают, что вирус будет продолжать циркулировать среди населения США до тех пор, пока общий уровень инфицирования не достигнет 50-60% - или пока вакцина не будет широко введена.

 

 

сша пандемия джо байден коронавирус дональд трамп число смертей от коронавируса

Востоковед: Гонконг лишь часть американской антикитайской политики

Мир

Гонконг является лишь частью давления на Китай, которое планируют США. Однако каких-то конкретных результатов американцы все равно не добьются.

Об этом "Правде.Ру" заявил исполняющий обязанности директора института Дальнего Востока РАН, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

сша китай гонконг санкции алексей маслов холодная война

Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети

Мир

Американский президент Дональд Трамп заявил, что закроет все социальные сети, если они и дальше будут, как он выразился, "заглушать" голоса консерваторов.

twitter дональд трамп

В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек

Мир

По данным официальной статистики на утро четверга, 28 мая, в мире зарегистрировано 5 785 646 зараженных коронавирусной инфекцией.

коронавирус статистика в мире

Рамзан Кадыров: Я здоров

Россия » Юг » Грозный

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров здоров и находится на посту.

Об этом он лично сообщил на своем Тelegram-канале:

Напомним, что неделю назад в СМИ появлялась так и не подтвержденная официально информация о том, что Кадыров заразился коронавирусом и проходит лечение в Москве.

Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных

Политика » Власть

По последним данным Росстата, за период пандемии в России уровень безработицы дал 23% скачок. Это 5,8% трудоспособного населения страны.

На конец апреля число официально зарегистрированных безработных увеличилось до 4,3 млн человек (до известных всем событий было 3,5 млн).

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