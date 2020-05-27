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Источник Правда.Ру

Востоковед: Гонконг лишь часть американской антикитайской политики

Мир

Гонконг является лишь частью давления на Китай, которое планируют США. Однако каких-то конкретных результатов американцы все равно не добьются.

Об этом "Правде.Ру" заявил исполняющий обязанности директора института Дальнего Востока РАН, руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

"Гонконг является лишь небольшой частью американской антикитайской политики. И мы должны понимать, что Гонконг — это лишь начало давления на Китай по территориальному принципу. Причем Гонконг — наиболее ярая и острая точка, поскольку традиции демократического управления в Гонконге очень сильны. США практически уже больше года активно подогревает эти настроения. В США уже готовят ответные меры против Китая. Я думаю, что это будет опять тарифная война, а также список китайских компаний и их руководителей, которым будет либо запрещена деятельность на территории США, либо, возможно, въезд запрещен на территорию США", — считает эксперт.

Он отметил, что скорее всего, будут затронуты высокотехнологичные компании, основные китайские компании-экспортеры.

Также США наверняка введет запрет на экспорт китайских товаров. По мнению Маслова, пакет возможных мер очень напоминает пакет мер США против Советского Союза времен холодной войны.

А что Китай?

"Китай долгое время не хотел втягиваться — это стандартная китайская реакция. Более того, Китай выполнял все обещания, которые взял на себя по первой фазе переговоров с США, то есть допускал и американские товары на китайский рынок, и увеличивал закупки, надеясь, что война не войдет в острую фазу. Тем не менее, она вошла. Как следствие, во-первых, Китаю можно ответить тарифным барьером против США. Во-вторых, Китай будет, очевидно, действовать на долгосрочную перспективу. Китай будет расширять свой военный бюджет, что он сейчас уже делает. Китай будет создавать новые коалиции с другими странами, возможно, с Россией, которые нацелены на увеличение суверенитета Китая", — заявил Алексей Маслов.

Так, китайские власти могут ввести свою кибервалюту, свои центры по перечислению денег. Все это будет началом затяжной холодной войны.

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