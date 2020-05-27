Чилийский телеканал 24Horas сообщил о 111-летней женщине, которой удалось вылечиться от коронавируса.
Известно, что 12 апреля у жительницы дома для престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа обнаружили COVID-19.
По информации СМИ, женщине удалось справиться с коронавирусом, несмотря на другие респираторные заболевания. В июле этого года она будет отмечать свой 112-й день рождения.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
В газете Comercio сообщается о том, что мэр одного из районов на западе Перу симулировал собственную смерть, чтобы не попасться за нарушение карантинных мер, введенных по всей стране из-за коронавирусной инфекции.
Как сообщается, глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями. При появлении агентов национальной полиции он и его друзья попытались спрятаться в гробу, притворившись умершими от коронавируса.
Полицейские заподозрили неладное, нашли нарушителей самоизоляции и доставили их в отделение полиции.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Вашингтон рассматривает Венесуэлу как территорию, на которой он может добиться успеха. А успех во внешней политике очень нужен Дональду Трампу, который рассчитывает быть переизбранным на второй президентский срок.
Совет транспортной безопасности Аргентины сообщил местным СМИ о неудачной посадке самолета Learjet 35 в аэропорту Эскеля в предгорье Анд. Самолет с двумя медиками и двумя пилотами разбился.
"Совет по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания Насьон.
Предполагается, что авария случилась из-за сильного тумана. Точной информации о погибших пока нет.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.