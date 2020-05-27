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Источник Правда.Ру

111-летняя жительница Чили вылечилась от коронавируса

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Чилийский телеканал 24Horas сообщил о 111-летней женщине, которой удалось вылечиться от коронавируса.

Известно, что 12 апреля у жительницы дома для престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа обнаружили COVID-19.

По информации СМИ, женщине удалось справиться с коронавирусом, несмотря на другие респираторные заболевания. В июле этого года она будет отмечать свой 112-й день рождения.

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Мэр Москвы рассказал об снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

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Пьяный мэр в Перу спрятался в гробу, чтобы избежать штрафа

Мир » Остальной мир » Южная Америка

В газете Comercio сообщается о том, что мэр одного из районов на западе Перу симулировал собственную смерть, чтобы не попасться за нарушение карантинных мер, введенных по всей стране из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщается, глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями. При появлении агентов национальной полиции он и его друзья попытались спрятаться в гробу, притворившись умершими от коронавируса.

Полицейские заподозрили неладное, нашли нарушителей самоизоляции и доставили их в отделение полиции.

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Президент ЦСКА предложил вернуть болельщиков на стадионы

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.

"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.

Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.

Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Эксперт: попытки свергнуть Мадуро будут продолжаться

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Вашингтон рассматривает Венесуэлу как территорию, на которой он может добиться успеха. А успех во внешней политике очень нужен Дональду Трампу, который рассчитывает быть переизбранным на второй президентский срок.

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В Аргентине самолет с двумя медиками разбился при посадке

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Совет транспортной безопасности Аргентины сообщил местным СМИ о неудачной посадке самолета Learjet 35 в аэропорту Эскеля в предгорье Анд. Самолет с двумя медиками и двумя пилотами разбился.

"Совет по безопасности на транспорте JST подтвердил, что самолет Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в международном аэропорту Антонио Пароди, расположенном в провинции Чубут, к востоку от города Эскель", — говорится в материале издания Насьон.

Предполагается, что авария случилась из-за сильного тумана. Точной информации о погибших пока нет.

learjet 35 эскель самолет аргентина
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