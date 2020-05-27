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Источник Правда.Ру

Кабмин Украины принял решение о продлении запрета на экспорт масок

Мир » Бывший СССР » Украина

Кабинет министров Украины продлил запрет на экспорт медицинских масок и перчаток до 1 июля.

"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения… на срок до 1 июля 2020 года. Фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе заседания правительства.

Ранее сообщалось, что запрет на вывоз товаров противоэпидемического назначения из Украины был введен с 12 марта по 6 июня.

маски кабмин украина игорь петрашко

Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

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Украина решила шантажировать МВФ дефолтом

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина в диалоге с МВФ должна придерживаться четкой позиции по кредитам, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Это вопрос выживания государства.

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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Мир » Бывший СССР » Украина

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

С таким заявлением выступил известный украинский политэксперт Михаил Погребинский.

украина михаил погребинский

Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

фсб оружие
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