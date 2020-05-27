Общественный транспорт начнет работать в Грузии в ближайшие дни. Также готовятся к открытию рестораны и торговые центры.Такое решение приняли власти страны, ускорившие снятие ограничительных мер.
"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле — ношении медицинской маски. С понедельника, 1 июня, смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", — сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Послабление ограничительных мер началось в стране в конце апреля. А вот режим чрезвычайного положения и комендантский час действовали до 22 мая.
Сейчас в стране складывается благоприятная эпидобстановка, однако местным жителям рекомендуют носить маски. В общественном транспорте они строго обязательны.
Ранее "Правда.Ру" писала, что отмену комендантского часа в Грузии отпраздновали фейерверками, хлопушками и гудками машин. Несмотря на то что официальная отмена состоялась в 5 часов утра, люди вышли на улицы, чтобы почувствовать вновь обретенную свободу.
Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".
"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
17 мая в мире будет отмечаться Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.
В честь этого правозащитники из грузинской общественной организации Tbilisi Pride обратилась к мэру Тбилиси Кахи Каладзе с просьбой осветить телевизионную башню столицы страны цветами флага ЛГБТ-сообщества.
"В различные памятные даты и праздники тбилисскую телебашню всегда подсвечивают цветами разных флагов. Просим в этом году в знак поддержки и солидарности осветить ее цветами радуги", — написал в письме градоначальнику правозащитник Георгий Табагари.
По его словам, активисты ЛГБТ-движения призывают всех грузин вывесить 17 мая флаги сообщества на своих балконах.
"Освещение телебашни станет знаком, что наше правительство видит и признает существование системных проблем, перед которыми стоят представители ЛГБТ-сообщества, а флаги, развевающиеся на балконах, будут лучшим свидетельством принятия и толерантности общества Грузии", — говорит Табагари.
Власти Грузии смогли договориться с "Газпромом" о снижении цены на поставку газа.
Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
"С учётом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ", — пояснила министр.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.
Грузия не осуществляет наблюдательные полеты над Россией и не допустит Россию на свою территорию. Такое решение было принято еще в 2012 году и пока не подлежит отмене.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.