Грузинские рестораны откроются на следующей неделе

Общественный транспорт начнет работать в Грузии в ближайшие дни. Также готовятся к открытию рестораны и торговые центры.Такое решение приняли власти страны, ускорившие снятие ограничительных мер.

"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле — ношении медицинской маски. С понедельника, 1 июня, смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", — сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Послабление ограничительных мер началось в стране в конце апреля. А вот режим чрезвычайного положения и комендантский час действовали до 22 мая.

Сейчас в стране складывается благоприятная эпидобстановка, однако местным жителям рекомендуют носить маски. В общественном транспорте они строго обязательны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что отмену комендантского часа в Грузии отпраздновали фейерверками, хлопушками и гудками машин. Несмотря на то что официальная отмена состоялась в 5 часов утра, люди вышли на улицы, чтобы почувствовать вновь обретенную свободу.