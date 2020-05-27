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Источник Правда.Ру

Грузинские рестораны откроются на следующей неделе

Мир » Бывший СССР » Грузия

Общественный транспорт начнет работать в Грузии в ближайшие дни. Также готовятся к открытию рестораны и торговые центры.Такое решение приняли власти страны, ускорившие снятие ограничительных мер.

"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле — ношении медицинской маски. С понедельника, 1 июня, смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", — сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Послабление ограничительных мер началось в стране в конце апреля. А вот режим чрезвычайного положения и комендантский час действовали до 22 мая.

Сейчас в стране складывается благоприятная эпидобстановка, однако местным жителям рекомендуют носить маски. В общественном транспорте они строго обязательны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что отмену комендантского часа в Грузии отпраздновали фейерверками, хлопушками и гудками машин. Несмотря на то что официальная отмена состоялась в 5 часов утра, люди вышли на улицы, чтобы почувствовать вновь обретенную свободу.

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Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

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Правозащитник попросил мэрию осветить телебашню цветами флага ЛГБТ

Мир » Бывший СССР » Грузия

17 мая в мире будет отмечаться Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

В честь этого правозащитники из грузинской общественной организации Tbilisi Pride обратилась к мэру Тбилиси Кахи Каладзе с просьбой осветить телевизионную башню столицы страны цветами флага ЛГБТ-сообщества.

"В различные памятные даты и праздники тбилисскую телебашню всегда подсвечивают цветами разных флагов. Просим в этом году в знак поддержки и солидарности осветить ее цветами радуги", — написал в письме градоначальнику правозащитник Георгий Табагари.

По его словам, активисты ЛГБТ-движения призывают всех грузин вывесить 17 мая флаги сообщества на своих балконах.

"Освещение телебашни станет знаком, что наше правительство видит и признает существование системных проблем, перед которыми стоят представители ЛГБТ-сообщества, а флаги, развевающиеся на балконах, будут лучшим свидетельством принятия и толерантности общества Грузии", — говорит Табагари.

кахи каладзе правозащитник лгбт-сообщество

"Газпром" снизит цены на газ для Грузии

Мир » Бывший СССР » Грузия

Власти Грузии смогли договориться с "Газпромом" о снижении цены на поставку газа.

Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"С учётом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ", — пояснила министр.

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Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

фсб оружие

Грузия не планирует открывать небо для России

Мир » Бывший СССР » Грузия

Грузия не осуществляет наблюдательные полеты над Россией и не допустит Россию на свою территорию. Такое решение было принято еще в 2012 году и пока не подлежит отмене.

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