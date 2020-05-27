При любом вмешательстве в дела КНР власти Китая готовы принять ответные меры. Это касается в первую очередь заявлений по поводу Гонконга.
Напомним, что США угрожают Китаю санкциями, если КНР "захватит" Гонконг.
"Что касается заявлений США о санкциях в отношении Китая в ответ на рассмотрение ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей - Прим.ред.) законопроекта о безопасности в Гонконге, позиция Китая остается крайне четкой, я бы хотел вновь подчеркнуть, что Гонконг является специальным административным районом КНР.
Правительство Китая решительно настроено отстаивать интересы своего суверенитета, безопасности и развития, намерено защищать принцип "одна страна, две системы" и противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга. Если кто бы то ни было будет стремиться нанести интересам КНР ущерб, Пекин полон решимости предпринять все необходимые контрмеры", — напомнил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Он заявил, что Китай не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела.
Российский МИД осудил высказывания американцев.
"Эти заявления пронизаны чувством собственного превосходства и чувством вседозволенности. Включая самоприсвоенное право выставлять всем оценки и требования, причём требования, которые касаются удовлетворения американских интересов", — отметил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее "Правда.Ру" рассказала, что, по мнению помощника Трампа, Китай устроил миру второй Чернобыль.
Власти Китая признали, что не сразу сообщили миру о новой коронавирусной инфекции. И сделали это они потому, что не боятся санкций и открыты всему миру.
На возврат к обычной жизни в Японии потратят колоссальную сумму. Правительство выделило 230 триллионов йен. По курсу это примерно 2,15 триллиона долларов.
Общественный транспорт начнет работать в Грузии в ближайшие дни. Также готовятся к открытию рестораны и торговые центры.
Такое решение приняли власти страны, ускорившие снятие ограничительных мер.
С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.
"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом, обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.
В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляет с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.
Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.
Режим чрезвычайной ситуации, который действовал полтора месяца из-за эпидемии коронавируса, отменили в Японии. Он сохранялся в некоторых префектурах, но с 25 мая отменен по всей стране.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.