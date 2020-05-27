При любом вмешательстве в дела КНР власти Китая готовы принять ответные меры. Это касается в первую очередь заявлений по поводу Гонконга.

Напомним, что США угрожают Китаю санкциями, если КНР "захватит" Гонконг.

"Что касается заявлений США о санкциях в отношении Китая в ответ на рассмотрение ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей - Прим.ред.) законопроекта о безопасности в Гонконге, позиция Китая остается крайне четкой, я бы хотел вновь подчеркнуть, что Гонконг является специальным административным районом КНР.

Правительство Китая решительно настроено отстаивать интересы своего суверенитета, безопасности и развития, намерено защищать принцип "одна страна, две системы" и противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга. Если кто бы то ни было будет стремиться нанести интересам КНР ущерб, Пекин полон решимости предпринять все необходимые контрмеры", — напомнил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.