Грузия не осуществляет наблюдательные полеты над Россией и не допустит Россию на свою территорию. Такое решение было принято еще в 2012 году и пока не подлежит отмене.
С таким заявлениям выступили в МИД Грузии.
"Грузинская сторона не принимает полеты, и сама не осуществляет наблюдательные полеты на территории России. Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", — заявили в Тбилиси.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия готова допустить наблюдательные миссии вдоль кавказских границ, но только если Грузия отменит свой запрет на наблюдательные полеты для России.
Договор об открытом небе был принят в 1992 году, а действует с 2002 года. В него вошли 35 стран, которые разрешили друг другу совершать разведывательные полеты для сбора данных. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке запретила полеты для России.
Напомним, что 21 мая США в очередной раз обвинили Россию в несоблюдении Договора об открытом небе и заявили о своем выходе из соглашения. По мнению экспертов, это серьезно осложнит геополитическую обстановку в мире и повысит напряженность между США, Россией и Европой.
Сотрудниками полиции на транспорте задержана жительница Иркутска, которую подозревают в продаже запрещенных законом сильнодействующих медицинских препаратов.
Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает "РИА Новости".
"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.
РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что в шести клубах были зафиксированы случаи заражения COVID-19:
17 мая в мире будет отмечаться Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.
В честь этого правозащитники из грузинской общественной организации Tbilisi Pride обратилась к мэру Тбилиси Кахи Каладзе с просьбой осветить телевизионную башню столицы страны цветами флага ЛГБТ-сообщества.
"В различные памятные даты и праздники тбилисскую телебашню всегда подсвечивают цветами разных флагов. Просим в этом году в знак поддержки и солидарности осветить ее цветами радуги", — написал в письме градоначальнику правозащитник Георгий Табагари.
По его словам, активисты ЛГБТ-движения призывают всех грузин вывесить 17 мая флаги сообщества на своих балконах.
"Освещение телебашни станет знаком, что наше правительство видит и признает существование системных проблем, перед которыми стоят представители ЛГБТ-сообщества, а флаги, развевающиеся на балконах, будут лучшим свидетельством принятия и толерантности общества Грузии", — говорит Табагари.
Власти Грузии смогли договориться с "Газпромом" о снижении цены на поставку газа.
Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
"С учётом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ", — пояснила министр.
Россия продолжает экспорт зерна в Грузию. Но когда квота будет исчерпана, Грузии придется искать других поставщиков.
Сообщалось, что Россия является основным поставщиком зерновых культур в Грузию. Однако это опроверг президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.