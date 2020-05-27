Грузия не планирует открывать небо для России

Грузия не осуществляет наблюдательные полеты над Россией и не допустит Россию на свою территорию. Такое решение было принято еще в 2012 году и пока не подлежит отмене.

С таким заявлениям выступили в МИД Грузии.

"Грузинская сторона не принимает полеты, и сама не осуществляет наблюдательные полеты на территории России. Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", — заявили в Тбилиси.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия готова допустить наблюдательные миссии вдоль кавказских границ, но только если Грузия отменит свой запрет на наблюдательные полеты для России.

Договор об открытом небе был принят в 1992 году, а действует с 2002 года. В него вошли 35 стран, которые разрешили друг другу совершать разведывательные полеты для сбора данных. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке запретила полеты для России.

Напомним, что 21 мая США в очередной раз обвинили Россию в несоблюдении Договора об открытом небе и заявили о своем выходе из соглашения. По мнению экспертов, это серьезно осложнит геополитическую обстановку в мире и повысит напряженность между США, Россией и Европой.