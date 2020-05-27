Меньше половины американцев будут прививаться от коронавируса

Жители США не хотят делать прививку от коронавируса. Причина в том, что они боятся побочных эффектов.

Согласно опросу, проведенному в США, только 49% респондентов готовы сделать укол, как только прививка станет доступна. 31% опрошенных пока не решили, стоит ли прививаться. А вот 20% точно не планируют этого делать.

Среди тех, кто не будет прививаться от COVID-19, 70% в качестве причину назвали возможные побочные действиями.

Из тех, кто планирует прививаться, большинство — люди в возрасте от 60 лет и старше. Они занимают 67% от всех, кто намерен поставить укол. Эти люди уверены, что прививка поможет защитить себя и близких от опасности, которую несет коронавирус. Треть этой группы пройдут вакцинацию, так как находятся в группе риска и имеют хронические заболевания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве все желающие смогут сделать тест на коронавирус бесплатно. Забор крови проводится в 30 клиниках столицы с 8 утра до 20 часов по предварительной записи. Результаты появятся в электронных медицинских книжках через несколько дней.