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Источник Правда.Ру

Меньше половины американцев будут прививаться от коронавируса

Мир » Северная Америка » США и Канада

Жители США не хотят делать прививку от коронавируса. Причина в том, что они боятся побочных эффектов.

Согласно опросу, проведенному в США, только 49% респондентов готовы сделать укол, как только прививка станет доступна. 31% опрошенных пока не решили, стоит ли прививаться. А вот 20% точно не планируют этого делать.

Среди тех, кто не будет прививаться от COVID-19, 70% в качестве причину назвали возможные побочные действиями.

Из тех, кто планирует прививаться, большинство — люди в возрасте от 60 лет и старше. Они занимают 67% от всех, кто намерен поставить укол. Эти люди уверены, что прививка поможет защитить себя и близких от опасности, которую несет коронавирус. Треть этой группы пройдут вакцинацию, так как находятся в группе риска и имеют хронические заболевания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве все желающие смогут сделать тест на коронавирус бесплатно. Забор крови проводится в 30 клиниках столицы с 8 утра до 20 часов по предварительной записи. Результаты появятся в электронных медицинских книжках через несколько дней.

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Саммит G7 перенесен на июнь из-за коронавируса

Мир » Северная Америка » США и Канада

Саммит "Большой семерки", который был запланирован на 10 июня, перенесут на конец месяца из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику, если уже не на нем (заболеваемости коронавирусом) в Вашингтоне", — пояснил представитель Белого дома.

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Познер: США находятся на грани гражданской войны

Мир » Северная Америка » США и Канада

Население США разделилось на два лагеря и находится на пороге гражданской войны. Одна сторона конфликта — это сторонники действующего лидера страны Дональда Трампа, а другая — его противники.

Об этом рассказал журналист Владимир Познер.

"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны. Это почти как Север и Юг, и вопрос рабства. Отношение к Трампу и к тем людям, которые его поддерживают, — с одной стороны, и отношение к тем, которые противники", — пояснил журналист.

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Трамп раскритиковал СМИ за публикацию материала о его игре в гольф

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп подверг критике прессу за публикацию материала о его поездке на поле для гольфа на выходных.

"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!", — пояснил американский лидер.

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Китай готов отреагировать на любые санкции

Мир » Азия » Дальний Восток

При любом вмешательстве в дела КНР власти Китая готовы принять ответные меры. Это касается, в первую очередь, заявлений по поводу Гонконга.

Напомним, что США угрожают Китаю санкциями, если КНР "захватит" Гонконг.

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В Красноярске осмотрят самолет после удара молнии

Россия » Сибирь » Красноярск

В красноярском аэропорту сообщили агентству РИА "Новости"об ожидании резервного борта авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.

"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.

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