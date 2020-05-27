Украина решила шантажировать МВФ дефолтом

Украина в диалоге с МВФ должна придерживаться четкой позиции по кредитам, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Это вопрос выживания государства.

Медведчук считает, что Украина должна поставить МВФ условие: либо вы реструктуризируете наши долги, либо мы объявляем дефолт. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Киеву необходимо заявить о своих интересах, так как МВФ «цинично и издевательски» требует от Киева возвращения кредитов, не предоставляя льгот или снижения обязательств, как другим странам. Вариантов урегулировать ситуацию, кроме дефолта, больше нет.

«Дефолт - это отказ, добровольный, государства от выплаты внешних займов на тот период, когда он и объявляется. Так Украине это и надо. И надо было поставить условие перед МВФ: или вы переносите наши долговые обязательства во времени, реструктуризируете, или мы не будем платить и объявим дефолт. Только так можно заставить МВФ учитывать интересы Украины», - отметил Медведчук.

Хотя с учетом того, что страна находится под внешним управлением США и принимает по требованию МВФ законы (о продаже сельхозземель и о банках), противоречащие своей конституции, рассчитывать особо не на что.

Напомним, 13 мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович прямо заявил, что МВФ играет нечестно, поменяв правила выдачи нового кредита. По сути, кредит в формате stand-by пойдет совершенно не на помощь и развитие Украины, а будет использован исключительно для погашения процентов, которые он и так должен МВФ.

При этом 22 мая Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на $5 млрд на 18 месяцев. Что, впрочем, не мешает делать заявления о дефолте как способе влияния на ситуацию.

Это резко контрастирует с 2015 годом, когда Украина всеми силами доказывала свою дееспособность на международной арене и боролась с процессом из последних сил.

Тогда же международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Украины с уровня "CC" ("высокая вероятность дефолта") до уровня "C" ("дефолт неизбежен"), несмотря нато, что тогдашнее украинское правительство во главе с премьером Арсением Яценюком единодушно объявило 20-процентное списание долга "победой на финансовом фронте".

Как заявлял директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, "из всей полученной информации так и непонятно: будем мы эти 4-5 лет выплачивать проценты или нет? Если будем, выгода от такого списания весьма сомнительна. Другой вопрос: было сказано, что Украина не будет делать платежи до тех пор, пока ее ВВП не превысит 125,4 млрд долларов. А если не достигнет, что тогда? А ведь такой вариант развития событий вполне возможен, учитывая, что сегодня украинский ВВП по разным оценкам составляет 80-85 млрд долларов".

Собственно, что все и наблюдают в 2020 году.

Тяжелейшая экономическая ситуация стала следствием того, что после подписания первых договоров с МВФ Украина не смогла ни разместить еврооблигации на международных рынках, ни привлекать кредиты частных инвесторов, причем эта проблема растянулась на несколько лет.

Все, что остается Украине, - это продолжать сидеть на кредитной игле МВФ, но и там сильно не разгуляешься. Ведь, как известно, фонд дает деньги на оплату долгов себе самому, да еще разве что на "поддержание штанов" - пополнение золотовалютных резервов страны.

На днях министр развития экономики и торговли Украины Игорь Петрашко признал, что банковская система Украины не работает и находится в худшем состоянии, чем до Евромайдана.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнёров Украине грозит падение экономики и дефолт.

Так что смысл в идее обратить этот потенциальный дефолт в инструмент шантажа МВФ все-таки есть, и немалый. В любом случае, хуже уже точно не будет.