Украина в диалоге с МВФ должна придерживаться четкой позиции по кредитам, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Это вопрос выживания государства.
Медведчук считает, что Украина должна поставить МВФ условие: либо вы реструктуризируете наши долги, либо мы объявляем дефолт. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, Киеву необходимо заявить о своих интересах, так как МВФ «цинично и издевательски» требует от Киева возвращения кредитов, не предоставляя льгот или снижения обязательств, как другим странам. Вариантов урегулировать ситуацию, кроме дефолта, больше нет.
«Дефолт - это отказ, добровольный, государства от выплаты внешних займов на тот период, когда он и объявляется. Так Украине это и надо. И надо было поставить условие перед МВФ: или вы переносите наши долговые обязательства во времени, реструктуризируете, или мы не будем платить и объявим дефолт. Только так можно заставить МВФ учитывать интересы Украины», - отметил Медведчук.
Хотя с учетом того, что страна находится под внешним управлением США и принимает по требованию МВФ законы (о продаже сельхозземель и о банках), противоречащие своей конституции, рассчитывать особо не на что.
Напомним, 13 мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович прямо заявил, что МВФ играет нечестно, поменяв правила выдачи нового кредита. По сути, кредит в формате stand-by пойдет совершенно не на помощь и развитие Украины, а будет использован исключительно для погашения процентов, которые он и так должен МВФ.
При этом 22 мая Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на $5 млрд на 18 месяцев. Что, впрочем, не мешает делать заявления о дефолте как способе влияния на ситуацию.
Это резко контрастирует с 2015 годом, когда Украина всеми силами доказывала свою дееспособность на международной арене и боролась с процессом из последних сил.
Тогда же международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Украины с уровня "CC" ("высокая вероятность дефолта") до уровня "C" ("дефолт неизбежен"), несмотря нато, что тогдашнее украинское правительство во главе с премьером Арсением Яценюком единодушно объявило 20-процентное списание долга "победой на финансовом фронте".
Как заявлял директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, "из всей полученной информации так и непонятно: будем мы эти 4-5 лет выплачивать проценты или нет? Если будем, выгода от такого списания весьма сомнительна. Другой вопрос: было сказано, что Украина не будет делать платежи до тех пор, пока ее ВВП не превысит 125,4 млрд долларов. А если не достигнет, что тогда? А ведь такой вариант развития событий вполне возможен, учитывая, что сегодня украинский ВВП по разным оценкам составляет 80-85 млрд долларов".
Собственно, что все и наблюдают в 2020 году.
Тяжелейшая экономическая ситуация стала следствием того, что после подписания первых договоров с МВФ Украина не смогла ни разместить еврооблигации на международных рынках, ни привлекать кредиты частных инвесторов, причем эта проблема растянулась на несколько лет.
Все, что остается Украине, - это продолжать сидеть на кредитной игле МВФ, но и там сильно не разгуляешься. Ведь, как известно, фонд дает деньги на оплату долгов себе самому, да еще разве что на "поддержание штанов" - пополнение золотовалютных резервов страны.
На днях министр развития экономики и торговли Украины Игорь Петрашко признал, что банковская система Украины не работает и находится в худшем состоянии, чем до Евромайдана.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнёров Украине грозит падение экономики и дефолт.
Так что смысл в идее обратить этот потенциальный дефолт в инструмент шантажа МВФ все-таки есть, и немалый. В любом случае, хуже уже точно не будет.
Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".
"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
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"Предлагается изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения… на срок до 1 июля 2020 года. Фактически мы продлеваем срок запрета экспорта таких товаров на один месяц", — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе заседания правительства.
Ранее сообщалось, что запрет на вывоз товаров противоэпидемического назначения из Украины был введен с 12 марта по 6 июня.
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