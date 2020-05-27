Газета "Тхаи Рат" сообщила об убийстве троих сотрудников Национального радио Таиланда старшим электриком.
Из данных полиции стало известно о том, что старший электрик радиостанции пришел на свою рабочую смену с пистолетом и револьвером, с помощью которых убил трех сотрудников — главного электрика, главного техника и директора.
По предварительным данным, причиной убийства стали конфликты личного характера.
Глава японского правительство Синдзо Абэ принял решение снять режим ЧС, который был введен для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Сейчас режим ЧС действует в Токио и соседних с городом префектурах.
Число зараженных коронавирусом с самого начала пандемии в Армении достигло отметки в 6661 человек. У 359 из них COVID-19 был обнаружен за последние 24 часа.
Число погибших от коронавируса в Армении — 81 человек. Четыре пациента скончались за последние сутки.
"В Армении подтвержден 6661 случай коронавируса. Излечились 3064 пациентов. Скончался 81 человек", — уточнили в ведомстве.
Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.
Полиция Гонконга провела более ста задержаний в центре города из-за массовой акции протеста, которая прошла возле здания парламента. Протестующие требовали прекратить рассмотрение законопроекта о нацбезопасности специального административного района.
Стражами порядка было сделано около 120 задержаний. Большинство нарушителей пытались возвести дорожные заграждения. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ.
По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.