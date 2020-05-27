В Армении от коронавируса скончались четыре человека

Число зараженных коронавирусом с самого начала пандемии в Армении достигло отметки в 6661 человек. У 359 из них COVID-19 был обнаружен за последние 24 часа.

Число погибших от коронавируса в Армении — 81 человек. Четыре пациента скончались за последние сутки.