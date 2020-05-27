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Источник Правда.Ру

В Таиланде сотрудник радиостанции застрелил трех человек

Мир » Азия

Газета "Тхаи Рат" сообщила об убийстве троих сотрудников Национального радио Таиланда старшим электриком.

Из данных полиции стало известно о том, что старший электрик радиостанции пришел на свою рабочую смену с пистолетом и револьвером, с помощью которых убил трех сотрудников — главного электрика, главного техника и директора.

По предварительным данным, причиной убийства стали конфликты личного характера.

 

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В Японии хотят отменить режим ЧС 25 мая

Мир » Азия

Глава японского правительство Синдзо Абэ принял решение снять режим ЧС, который был введен для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Сейчас режим ЧС действует в Токио и соседних с городом префектурах.

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В Армении от коронавируса скончались четыре человека

Мир » Азия

Число зараженных коронавирусом с самого начала пандемии в Армении достигло отметки в 6661 человек. У 359 из них COVID-19 был обнаружен за последние 24 часа.

Число погибших от коронавируса в Армении — 81 человек. Четыре пациента скончались за последние сутки.

"В Армении подтвержден 6661 случай коронавируса. Излечились 3064 пациентов. Скончался 81 человек", — уточнили в ведомстве.

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Черкасский мэр подал в суд на президента Украины

Россия

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.

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Более ста человек задержали в Гонконге из-за протестов

Мир » Азия

Полиция Гонконга провела более ста задержаний в центре города из-за массовой акции протеста, которая прошла возле здания парламента. Протестующие требовали прекратить рассмотрение законопроекта о нацбезопасности специального административного района.

Стражами порядка было сделано около 120 задержаний. Большинство нарушителей пытались возвести дорожные заграждения. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ.

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Археологи обнаружили клетки мозга человека V века до нашей эры

Наука

По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.

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