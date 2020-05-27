Два триллиона долларов защитят японскую экономику

На возврат к обычной жизни в Японии потратят колоссальную сумму. Правительство выделило 230 триллионов йен. По курсу это примерно 2,15 триллиона долларов.

О принятом решении рассказал премьер-министр Синдзо Абэ.

"На то чтобы сдерживать распространение инфекции, постараться полностью вернуться к обычной жизни, потребуется приличное время. Это тяжелый путь. Необходимо одновременно с защитой и сохранением предприятий и найма использовать шанс снижения заражений и как следует подготовиться к следующей (волне — Прим. ред.) распространения инфекции", — заявил он.

Стоит отметить, что выделенная сумма — это примерно 40% ВВП Японии.

Накануне в Японии согласовали очередной пакет помощи пострадавшим от кризиса. На это выделено 298 миллионов долларов. Гражданам начали выплачивать пособия. Каждый житель получит по 100 тысяч йен, что равняется почти 930 долларам США.

Изначально мера поддержки была другой: сумму в три раза больше планировали выдавать только нуждающимся. Позднее стало понятно, что нелегко сейчас всем, поэтому условия выдачи льготы изменили.

Напомним, что с 25 мая в Японии полностью сняли режим чрезвычайной ситуации.