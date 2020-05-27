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Источник Правда.Ру

Два триллиона долларов защитят японскую экономику

Мир » Азия » Дальний Восток

На возврат к обычной жизни в Японии потратят колоссальную сумму. Правительство выделило 230 триллионов йен. По курсу это примерно 2,15 триллиона долларов.

О принятом решении рассказал премьер-министр Синдзо Абэ.

"На то чтобы сдерживать распространение инфекции, постараться полностью вернуться к обычной жизни, потребуется приличное время. Это тяжелый путь. Необходимо одновременно с защитой и сохранением предприятий и найма использовать шанс снижения заражений и как следует подготовиться к следующей (волне — Прим. ред.) распространения инфекции", — заявил он.

Стоит отметить, что выделенная сумма — это примерно 40% ВВП Японии.

Накануне в Японии согласовали очередной пакет помощи пострадавшим от кризиса. На это выделено 298 миллионов долларов. Гражданам начали выплачивать пособия. Каждый житель получит по 100 тысяч йен, что равняется почти 930 долларам США.

Изначально мера поддержки была другой: сумму в три раза больше планировали выдавать только нуждающимся. Позднее стало понятно, что нелегко сейчас всем, поэтому условия выдачи льготы изменили.

Напомним, что с 25 мая в Японии полностью сняли режим чрезвычайной ситуации.

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Режим ЧС отменен в Японии

Мир » Азия » Дальний Восток

Режим чрезвычайной ситуации, который действовал полтора месяца из-за эпидемии коронавируса, отменили в Японии. Он сохранялся в некоторых префектурах, но с 25 мая отменен по всей стране.

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Эксперт объяснил, почему Китай поможет пострадавшим от COVID странам

Мир » Азия » Дальний Восток

Власти Китая намерены выплатить 2 миллиарда долларов странам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

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Врач-диетолог: К набору лишних килограммов приводит стресс

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.

По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.

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Экс-дипломат: Китай открыт перед миром как никогда

Мир » Азия » Дальний Восток

Власти Китая признали, что не сразу сообщили миру о новой коронавирусной инфекции. И сделали это они потому, что не боятся санкций и открыты всему миру.

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Комиссионер НХЛ рассказал, когда пройдут матчи Кубка Стэнли

Спорт » Командные виды » Хоккей

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.

"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.

США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.

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