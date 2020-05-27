Пост президента США Дональда Трампа в Twitter впервые получил ярлык проверки фактов в Twitter: сервис проверки пометил его, как "содержащий, возможно, недостоверную информацию".
Напомним, что, в соответствии с новой политикой Twitter, материалы, опубликованные в постах, проверяются на достоверность.
Соцсеть усомнилась в "правдивости" утверждения Трампа о том, что "бюллетени для голосования,отправленные по почте создадут условия для махинаций на выборах".
Хозяин Белого дома утверждает в посте, что его политические оппоненты
"рассчитывают воспользоваться коронавирусом в качестве предлога с целью мошенничества".
Для сравнения Twitter приводит сообщения по этому вопросу от CNN, The Washington Post и других.
Обнаружив на своем посте спецзнак, Трамп заявил (все в том же Twitter), что
"гигант социальных сетей полностью лишает пользователей свободы слова"
и обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы в США, запланированные на 3 ноября 2020 года.
"Я, как президент, не позволю этому случиться", - написал американский лидер.
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