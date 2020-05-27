Twitter отметил твит Трампа знаком "фейка"

Пост президента США Дональда Трампа в Twitter впервые получил ярлык проверки фактов в Twitter: сервис проверки пометил его, как "содержащий, возможно, недостоверную информацию".

Напомним, что, в соответствии с новой политикой Twitter, материалы, опубликованные в постах, проверяются на достоверность.

Соцсеть усомнилась в "правдивости" утверждения Трампа о том, что "бюллетени для голосования,отправленные по почте создадут условия для махинаций на выборах".

Хозяин Белого дома утверждает в посте, что его политические оппоненты

"рассчитывают воспользоваться коронавирусом в качестве предлога с целью мошенничества".

Для сравнения Twitter приводит сообщения по этому вопросу от CNN, The Washington Post и других.

Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы

Обнаружив на своем посте спецзнак, Трамп заявил (все в том же Twitter), что

"гигант социальных сетей полностью лишает пользователей свободы слова"

и обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы в США, запланированные на 3 ноября 2020 года.