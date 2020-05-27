Макрон направляет €8 млрд на спасение французского автопрома

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении правительства страны поддержать автомобильную промышленность, сделать ее европейским лидером в области электромобилей.
"Чтобы стимулировать автопром, сектор, поставленный на колени коронавирусом, мы выделяем €8 млрд ($8,8 млрд). Этот экономический пакет будет включать €1 млрд в виде субсидий для стимулирования закупок электрических и гибридных автомобилей, чтобы Франция смогла производить миллион "зеленых автомобилей" ежегодно к 2025 году", - пояснил французский лидер.
По его словам, это будет "историческая интервенция", цель которой - "превратить автомобильную промышленность Франции в крупнейшую в Европе".
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"Я рассчитываю, что примерно три четверти французов воспользуются правом на получение этих льгот", - говорит Макрон.
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