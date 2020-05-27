Макрон направляет €8 млрд на спасение французского автопрома

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении правительства страны поддержать автомобильную промышленность, сделать ее европейским лидером в области электромобилей.

"Чтобы стимулировать автопром, сектор, поставленный на колени коронавирусом, мы выделяем €8 млрд ($8,8 млрд). Этот экономический пакет будет включать €1 млрд в виде субсидий для стимулирования закупок электрических и гибридных автомобилей, чтобы Франция смогла производить миллион "зеленых автомобилей" ежегодно к 2025 году", - пояснил французский лидер.

По его словам, это будет "историческая интервенция", цель которой - "превратить автомобильную промышленность Франции в крупнейшую в Европе".

Еще, начиная с 1 июня, будет оказываться помощь в размере

€3 тысяч для перевода авто с бензинового двигателя на менее загрязняющий электрический,

€5 тысяч на покупку электромобиля.