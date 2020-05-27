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Источник Правда.Ру

Макрон направляет €8 млрд на спасение французского автопрома

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении правительства страны поддержать автомобильную промышленность, сделать ее европейским лидером в области электромобилей.

"Чтобы стимулировать автопром, сектор, поставленный на колени коронавирусом, мы выделяем €8 млрд ($8,8 млрд). Этот экономический пакет будет включать €1 млрд в виде субсидий для стимулирования закупок электрических и гибридных автомобилей, чтобы Франция смогла производить миллион "зеленых автомобилей" ежегодно к 2025 году", - пояснил французский лидер.

По его словам, это будет "историческая интервенция", цель которой -  "превратить автомобильную промышленность Франции в крупнейшую в Европе".

Еще, начиная с 1 июня, будет оказываться помощь в размере

  • €3 тысяч для перевода авто с бензинового двигателя на менее загрязняющий электрический,
  • €5 тысяч на покупку электромобиля.

"Я рассчитываю, что примерно три четверти французов воспользуются правом на получение этих льгот", - говорит Макрон.

франция электромобиль эммануэль макрон

Коронавирус унес более 350 тысяч жизней

Мир

Более 350 тысяч человек погибли в результате пандемии коронавируса во всем мире.

Таковы данные трекера Университета Джонса Хопкинса.

На утро среды, 27 мая, в мире 

  • зарегистрировано 5 588 299 зараженных коронавирусом,
  • летальных исходов 350 423. 

Как свидетельствует официальная статистика,

  • число выявленных случаев удвоилось за месяц,
  • за последние 11 дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев заболевания Covid-19,
  • за последние 48 часов было зарегистрировано 500 тысяч случаев заболевания.

Лидером по-прежнему остаются США:

  • там зарегистрировано почти треть от общего числа погибших в мире - 98 902 человека.

Ситуация в России

  • 362 342  зараженных,
  • 8 915 - выявлено заболевших за последние сутки,
  • 131 129 человек выздоровело,
  • 3 807 пациентов умерли.

 

коронавирус статистика пандемии

В России могут начать страховать от безработицы

Общество

Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы.

Правда, с одной оговоркой:

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Twitter отметил твит Трампа знаком "фейка"

Мир

Пост президента США Дональда Трампа в Twitter впервые получил ярлык проверки фактов в Twitter: сервис проверки пометил его, как "содержащий, возможно, недостоверную информацию".

twitter твиттер дональд трамп

США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками

Мир

Пентагон обвинил Россию в отправке истребителей в Ливию для поддержки там "российских наемников", чтобы "поддержать армию генерала Халифы Хафтара".

ливия россия пентагон

Мурашко: у нас теперь есть лекарство для профилактики осложнений COVID

Здоровье

В России зарегистрирован первый отечественный препарат, который предотвращает появление цитокинового шторма - одного из тяжелейших осложнений коронавирусной инфекции.

  

Об этом в эфире Первого канала рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения.  

"Препарат зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практикуЕще один препарат противовирусный, я пока воздержусь его называть, на этой неделе завершает исследование" - сказал Мурашко.

 

 

коронавирус михаил мурашко цитокиновый шторм лекарство для профилактики
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Twitter отметил твит Трампа знаком "фейка"
Макрон направляет €8 млрд на спасение французского автопрома
Мурашко: у нас теперь есть лекарство для профилактики осложнений COVID
Коронавирус унес более 350 тысяч жизней
США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками
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