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Источник Правда.Ру

США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками

Мир

Пентагон обвинил Россию в отправке истребителей в Ливию для поддержки там "российских наемников", чтобы "поддержать армию генерала Халифы Хафтара".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном в Twitter Africom.

«Российские самолеты прибыли в Ливию через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть принадлежность»,— написано в документе.

В России это сообщение назвали "очередной страшилкой"

Андрей Квасов, первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне, комментируя очередное обвинение Пентагона в адрес России, назвал его "очередной страшилкой в духе американских администраций", "фейком и дезинформацией", тогда как на самом деле:

"Позиция России всем известно хорошо: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии и призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров".

Ливия тоже опровергает "информацию" Пентагона

Официальный представитель Ливийской национальной армии (той самой, на помощь к которой, якобы, прилетели российские МиГ и Су) Ахмед аль - Мисмари в эфире телеканала "Аль-Арабия" заявил:

"Мы считаем подобные заявления по меньшей мере странными <…> также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции".

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В Дании назвали "единственный способ" остановить "Северный поток-2"

Мир

Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток-2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.

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Новая книга "мамы Гарри Поттера" - политическая сказка

Культура » Литература » Новинки

Джоан Роулинг удивила поклонников анонсом совершенно новой детской книги, в которой нет Гарри Поттера. 

По словам писательницы, она написала ее более 10 лет назад для своих собственных детей и теперь "отряхнула и делится с миром".

джоан роулинг

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК "Вагнера"

Мир

Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.

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Коронавирус унес более 350 тысяч жизней

Мир

Более 350 тысяч человек погибли в результате пандемии коронавируса во всем мире.

Таковы данные трекера Университета Джонса Хопкинса.

На утро среды, 27 мая, в мире 

  • зарегистрировано 5 588 299 зараженных коронавирусом,
  • летальных исходов 350 423. 

Как свидетельствует официальная статистика,

  • число выявленных случаев удвоилось за месяц,
  • за последние 11 дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев заболевания Covid-19,
  • за последние 48 часов было зарегистрировано 500 тысяч случаев заболевания.

Лидером по-прежнему остаются США:

  • там зарегистрировано почти треть от общего числа погибших в мире - 98 902 человека.

Ситуация в России

  • 362 342  зараженных,
  • 8 915 - выявлено заболевших за последние сутки,
  • 131 129 человек выздоровело,
  • 3 807 пациентов умерли.

 

коронавирус статистика пандемии

Орнитологи поражены: кукушка мигрировала на 12 тысяч километров

Наука » Экология » Природа

Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.

Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км - прим.ред) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.

кукушка орнитологи миграция перелетных птиц
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