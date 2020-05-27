США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками

Пентагон обвинил Россию в отправке истребителей в Ливию для поддержки там "российских наемников", чтобы "поддержать армию генерала Халифы Хафтара".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном в Twitter Africom.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

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"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

«Российские самолеты прибыли в Ливию через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть принадлежность»,— написано в документе.

В России это сообщение назвали "очередной страшилкой"

Андрей Квасов, первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне, комментируя очередное обвинение Пентагона в адрес России, назвал его "очередной страшилкой в духе американских администраций", "фейком и дезинформацией", тогда как на самом деле:

"Позиция России всем известно хорошо: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии и призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров".

Ливия тоже опровергает "информацию" Пентагона

Официальный представитель Ливийской национальной армии (той самой, на помощь к которой, якобы, прилетели российские МиГ и Су) Ахмед аль - Мисмари в эфире телеканала "Аль-Арабия" заявил:

"Мы считаем подобные заявления по меньшей мере странными <…> также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции".

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