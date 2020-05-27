США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками

Пентагон обвинил Россию в отправке истребителей в Ливию для поддержки там "российских наемников", чтобы "поддержать армию генерала Халифы Хафтара".
Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном в Twitter Africom.
NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya— US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020
-----
"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend
Release: https://t.co/HpLdwUJxcr
Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5
«Российские самолеты прибыли в Ливию через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть принадлежность»,— написано в документе.
Андрей Квасов, первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне, комментируя очередное обвинение Пентагона в адрес России, назвал его "очередной страшилкой в духе американских администраций", "фейком и дезинформацией", тогда как на самом деле:
"Позиция России всем известно хорошо: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии и призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров".
Официальный представитель Ливийской национальной армии (той самой, на помощь к которой, якобы, прилетели российские МиГ и Су) Ахмед аль - Мисмари в эфире телеканала "Аль-Арабия" заявил:
"Мы считаем подобные заявления по меньшей мере странными <…> также находим странным то, что в этих сообщениях не говорится о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции".
ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК "Вагнер" для отвлечения внимания
ЛНА показала видео переброски в Ливию турецкого вооружения
Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток-2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.
Джоан Роулинг удивила поклонников анонсом совершенно новой детской книги, в которой нет Гарри Поттера.
По словам писательницы, она написала ее более 10 лет назад для своих собственных детей и теперь "отряхнула и делится с миром".
Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.
Более 350 тысяч человек погибли в результате пандемии коронавируса во всем мире.
Таковы данные трекера Университета Джонса Хопкинса.
Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.
Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км - прим.ред) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.