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Источник Правда.Ру

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК "Вагнера"

Мир

Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.

На видеозаписи запечатлен труп мужчины среднего возраста. Террористы описывают внешность погибшего военного как славянскую. Однако их заявление некорректно — убитый мужчина больше похож на европеоида.

Первое, что бросается в глаза — тело, которое явно принесли к месту съемки. Куртка погибшего сильно оттянута к голове, а ее лацканы вытянуты. Все это можно увидеть невооруженным глазом на следующем фото.

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК

Другая странность — черные ботинки. Дело в том, что для действий на пустынной местности они являются не самым лучшим выбором. Подобная обувь сильно поглощает тепло, следовательно, ноги будут больше потеть. Ботинки пустынной расцветки вполне доступны для покупки практически в любых магазинах, которые торгуют военным снаряжением как в России, так и в Ливии.

Следующее, что вызывает вопросы — шлем, показанный во второй половине видео. Он выглядит слишком новым. На нем нет потертостей и царапин, которые характерны подобным изделиям после долгого применения. Не ясно, зачем боец ЧВК "Вагнера" носит старый шлем неизвестного производства.

Чуть позже в дополнение к фото с погибшим было опубликовано видео, где запечатлен досмотр вещей и снаряжения. Съемка происходит в другом помещении. На голове погибшего находится шлем с самодельным чехлом. Он совсем не похож на тот, что был изображен на первом видео.

Далее зритель может увидеть содержимое ранца, которое не распределено должным образом. При комплектовании рюкзаков военные используют несколько эшелонов экипировки. Они стараются расположить самое необходимое в ближайшей доступности. На видео можно заметить, что рюкзак укомплектован слишком хаотично. Профессиональный военный вряд ли может позволить себе такую оплошность.

В субботу, 23 мая, твиттер-аккаунт @alking_ly публикует видео из больницы.

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК

Третье видео демонстрирует тело погибшего в морге. Кроме этого, в видеоролике изображены элементы экипировки и личные вещи, среди которых находится десятирублевая купюра. Все россияне знают, что эта купюра давно не в ходу.

Характерная черта всех видеозаписей — низкое качество и длина не более двух минут. К съемке ролика, который в будущем планируется представить, как доказательство, следует относиться серьезнее. Подобные видеоматериалы после просмотра наталкивают на мысль о постановке.

Террористы также не предоставили никаких медицинских документов об осмотре погибшего, не указав обстоятельства гибели, характер ранения, предположительное время смерти.

Рано утром, 23 мая, аккаунт @UNICCairo опубликовал твит, в котором утверждалось, что погибшим является похищенный полгода назад в Триполи украинский врач.

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК

Через несколько часов появилось опровержение информации. Так, Андрей Кузьменко, фотографии которого использовались в социальной сети Facebook, заявил, что данные о его гибели в Ливии являются ложью. Кузьменко оказался не врачом, а психологом, проживающим в Киеве.

Еще одна версия появилась 24 мая. Владелец твиттер-аккаунта @MohsenDerregia, сообщил, что погибшим является Алекса Дурич, серб по происхождению.

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК

Пользователи социальной сети в комментариях под постом сразу же предположили, что сообщение, скорее всего, фейк.

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК

А 25 мая твиттер-аккаунт @LibyaPro2 указал на ошибку в твите пользователя @MohsenDerregia.

СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК

Подконтрольные Правительству национального согласия аккаунты в Twitter во вторник, 25 мая, опубликовали фотографию тела якобы еще одного погибшего бойца ЧВК "Вагнера". На снимке изображен тот же самый человек, только в другом месте.

Кто на самом деле находится на видео, неизвестно. Не доказаны ни его гражданство, ни национальность. Никто из террористов ПНС и турецких спецслужб так и не смог доказать, что речь идет о бойце ЧВК "Вагнера".

Фото и видеоматериалы представили члены группировка RADA, которым принадлежит неофициальная тюрьма "Митига", известная пытками и издевательствами над заключенными. В разное время в тюрьме находились как минимум четыре гражданина России.

Вероятно, погибший мужчина на фото — узник "Митиги", убитый группировкой RADA. Террористы выдали погибшего за "вагнеровца", а точнее за двух.

Журналисты различных изданий скептически отнеслись к этой истории. Известная антироссийской риторикой "Новая газета", поддерживающая фейки о ЧВК "Вагнера", в этот раз заявила о том, что видео с погибшим мужчиной похоже на постановку.

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Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

бассейны фитнес-клубы роспотребнадзор

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от COVID-19

Мир

Глава британского правительства Борис Джонсон, который недавно сам переболел коронавирусом, пригласил президента России Владимира Путина на саммит по вакцине от COVID-19.

"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите", — сказано в официальном Telegram-канале Джонсона.

саммит борис джонсон владимир путин вакцина от коронавируса

Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Мир

Швецию ждет худший экономический кризис со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

швеция стефан левен йоханна йенссон экономический кризис

Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года, и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

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В Дании назвали "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"

Мир

Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.

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