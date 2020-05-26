СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК "Вагнера"

Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.

На видеозаписи запечатлен труп мужчины среднего возраста. Террористы описывают внешность погибшего военного как славянскую. Однако их заявление некорректно — убитый мужчина больше похож на европеоида.

Первое, что бросается в глаза — тело, которое явно принесли к месту съемки. Куртка погибшего сильно оттянута к голове, а ее лацканы вытянуты. Все это можно увидеть невооруженным глазом на следующем фото.

Другая странность — черные ботинки. Дело в том, что для действий на пустынной местности они являются не самым лучшим выбором. Подобная обувь сильно поглощает тепло, следовательно, ноги будут больше потеть. Ботинки пустынной расцветки вполне доступны для покупки практически в любых магазинах, которые торгуют военным снаряжением как в России, так и в Ливии.

Следующее, что вызывает вопросы — шлем, показанный во второй половине видео. Он выглядит слишком новым. На нем нет потертостей и царапин, которые характерны подобным изделиям после долгого применения. Не ясно, зачем боец ЧВК "Вагнера" носит старый шлем неизвестного производства.

Чуть позже в дополнение к фото с погибшим было опубликовано видео, где запечатлен досмотр вещей и снаряжения. Съемка происходит в другом помещении. На голове погибшего находится шлем с самодельным чехлом. Он совсем не похож на тот, что был изображен на первом видео.

Далее зритель может увидеть содержимое ранца, которое не распределено должным образом. При комплектовании рюкзаков военные используют несколько эшелонов экипировки. Они стараются расположить самое необходимое в ближайшей доступности. На видео можно заметить, что рюкзак укомплектован слишком хаотично. Профессиональный военный вряд ли может позволить себе такую оплошность.

В субботу, 23 мая, твиттер-аккаунт @alking_ly публикует видео из больницы.

Третье видео демонстрирует тело погибшего в морге. Кроме этого, в видеоролике изображены элементы экипировки и личные вещи, среди которых находится десятирублевая купюра. Все россияне знают, что эта купюра давно не в ходу.

Характерная черта всех видеозаписей — низкое качество и длина не более двух минут. К съемке ролика, который в будущем планируется представить, как доказательство, следует относиться серьезнее. Подобные видеоматериалы после просмотра наталкивают на мысль о постановке.

Террористы также не предоставили никаких медицинских документов об осмотре погибшего, не указав обстоятельства гибели, характер ранения, предположительное время смерти.

Рано утром, 23 мая, аккаунт @UNICCairo опубликовал твит, в котором утверждалось, что погибшим является похищенный полгода назад в Триполи украинский врач.

Через несколько часов появилось опровержение информации. Так, Андрей Кузьменко, фотографии которого использовались в социальной сети Facebook, заявил, что данные о его гибели в Ливии являются ложью. Кузьменко оказался не врачом, а психологом, проживающим в Киеве.

Еще одна версия появилась 24 мая. Владелец твиттер-аккаунта @MohsenDerregia, сообщил, что погибшим является Алекса Дурич, серб по происхождению.

Пользователи социальной сети в комментариях под постом сразу же предположили, что сообщение, скорее всего, фейк.

А 25 мая твиттер-аккаунт @LibyaPro2 указал на ошибку в твите пользователя @MohsenDerregia.

Подконтрольные Правительству национального согласия аккаунты в Twitter во вторник, 25 мая, опубликовали фотографию тела якобы еще одного погибшего бойца ЧВК "Вагнера". На снимке изображен тот же самый человек, только в другом месте.

Кто на самом деле находится на видео, неизвестно. Не доказаны ни его гражданство, ни национальность. Никто из террористов ПНС и турецких спецслужб так и не смог доказать, что речь идет о бойце ЧВК "Вагнера".

Фото и видеоматериалы представили члены группировка RADA, которым принадлежит неофициальная тюрьма "Митига", известная пытками и издевательствами над заключенными. В разное время в тюрьме находились как минимум четыре гражданина России.

Вероятно, погибший мужчина на фото — узник "Митиги", убитый группировкой RADA. Террористы выдали погибшего за "вагнеровца", а точнее за двух.

Журналисты различных изданий скептически отнеслись к этой истории. Известная антироссийской риторикой "Новая газета", поддерживающая фейки о ЧВК "Вагнера", в этот раз заявила о том, что видео с погибшим мужчиной похоже на постановку.