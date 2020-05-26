В Дании назвали "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"

Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.

По мнению автора статьи, конфликт между Россией, США и Германией возник из-за трубопровода. Причем Дания сыграла немаловажную роль в этом вопросе, так как постоянно затягивала рассмотрение заявки на получение разрешения на прокладку труб в своих водах. Затем США ввели санкции против "Северного потока — 2".

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — сообщает Jyllands-Posten.

Проекту не грозят американские санкции, если у России есть свое судно для того, чтобы его завершить, считает автор материала. "Академик Черского" назван трубоукладчиком, который в настоящее время находится у побережья Германии на Балтике.

Ранее Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" будет реализован.