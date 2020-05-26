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Источник Правда.Ру

В Дании назвали "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"

Мир

Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.

По мнению автора статьи, конфликт между Россией, США и Германией возник из-за трубопровода. Причем Дания сыграла немаловажную роль в этом вопросе, так как постоянно затягивала рассмотрение заявки на получение разрешения на прокладку труб в своих водах. Затем США ввели санкции против "Северного потока — 2".

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — сообщает Jyllands-Posten.

Проекту не грозят американские санкции, если у России есть свое судно для того, чтобы его завершить, считает автор материала. "Академик Черского" назван трубоукладчиком, который в настоящее время находится у побережья Германии на Балтике.

Ранее Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" будет реализован.

северный поток-2 судно академик черский газопровод северный поток-2

Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года, и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

шоу-бизнес филипп киркоров

Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Мир

Швецию ждет худший экономический кризис со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

швеция стефан левен йоханна йенссон экономический кризис

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от COVID-19

Мир

Глава британского правительства Борис Джонсон, который недавно сам переболел коронавирусом, пригласил президента России Владимира Путина на саммит по вакцине от COVID-19.

"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите", — сказано в официальном Telegram-канале Джонсона.

саммит борис джонсон владимир путин вакцина от коронавируса

Российские моряки, захваченные пиратами в Бенине, вернулись домой

Мир

Трое российских моряков, захваченных пиратами в Бенине с судна Tommi Ritscher, уже освобождены и находятся на пути домой.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супстарширун были освобождены", — рассказали в российской дипмиссии в Нигерии.

Моряков из Нигерии забрал чартерный рейс, который доставил их в Германию. Оттуда они будут доставлены в Россию.

мид пираты tommi ritscher мария захарова российские моряки

Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

бассейны фитнес-клубы роспотребнадзор
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