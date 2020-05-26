Датское издание Jyllands-Posten сообщает, что в условиях, когда судно "Академик Черский" уже прибыло в Балтийское море для продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2", есть только один способ остановить реализацию данного проекта.
По мнению автора статьи, конфликт между Россией, США и Германией возник из-за трубопровода. Причем Дания сыграла немаловажную роль в этом вопросе, так как постоянно затягивала рассмотрение заявки на получение разрешения на прокладку труб в своих водах. Затем США ввели санкции против "Северного потока — 2".
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — сообщает Jyllands-Posten.
Проекту не грозят американские санкции, если у России есть свое судно для того, чтобы его завершить, считает автор материала. "Академик Черского" назван трубоукладчиком, который в настоящее время находится у побережья Германии на Балтике.
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Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
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