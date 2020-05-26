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Источник Правда.Ру

Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Мир

Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

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Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от COVID-19

Мир

Глава британского правительства Борис Джонсон, который недавно сам переболел коронавирусом, пригласил президента России Владимира Путина на саммит по вакцине от COVID-19.

"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите", — сказано в официальном Telegram-канале Джонсона.

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Российские моряки, захваченные пиратами в Бенине, вернулись домой

Мир

Трое российских моряков, захваченных пиратами в Бенине с судна Tommi Ritscher, уже освобождены и находятся на пути домой.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супстарширун были освобождены", — рассказали в российской дипмиссии в Нигерии.

Моряков из Нигерии забрал чартерный рейс, который доставил их в Германию. Оттуда они будут доставлены в Россию.

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Черноусов может выступать за Швейцарию на Олимпиаде-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.

В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.

По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.

Илья Черноусов

33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:

  • бронзу в масс-старте на 50 км на ОИ-2014;
  • бронзу ЧМ-2011 в скиатлоне на 30 км.
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Отца, ушедшего в поход с детьми, искала полиция по всему Приморью

Происшествия

В полицию обратилась директор школы поселка Кавалерово Приморского края с просьбой помочь разыскать троих пропавших учеников.

По ее словам, два мальчика 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетняя сестра несколько дней не получали домашнее задание, не явились на итоговую аттестацию. Их отец на связь не выходит.

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Школьницы в Афганистане собрали аппарат ИВЛ из автозапчастей

Мир

Шесть афганских школьниц в возрасте от 14 до 17 лет собрали аппарат ИВЛ из запчастей от старых автомобилей. Все девочки занимаются в кружке робототехники.

Они использовали открытый исходный код Массачусетского технологического института, а также мотор стеклоочистителя Toyota Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda.

"Если наше устройство спасет хоть одну жизнь, мы будем гордиться. Мы готовы сражаться и работать для людей", — рассказала 17-летняя Фаруки.

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