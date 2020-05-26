Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.