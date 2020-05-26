Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон согласились посетить парад Победы в Москве, назначенный на 24 июня.
"В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Путиным получил приглашение принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня", — написал Токаев в Twitter.
О принятии приглашения Игорем Додоном сообщила его помощница.
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что это из-за несоблюдения карантинных ограничений жителями городов.
"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", — пояснил глава государства.
В Грузии завершили консультации с грузинским послом на Украине Теймуразом Шарашенидзе, которого отозвали из Киева после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
В грузинском МИД сообщили, что будут наблюдать за шагами украинского руководства по нормализации двусторонних отношений, а потом определятся с датой возвращения своего посла в украинскую столицу.
"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий на Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла на Украину", — сообщили в МИД Грузии.
Борьба с коронавирусом стала центральной темой разговора Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Президенты России и Казахстана провели беседу по телефону.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.
В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:
Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.
Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.
Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.