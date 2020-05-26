Глава британского правительства Борис Джонсон, который недавно сам переболел коронавирусом, пригласил президента России Владимира Путина на саммит по вакцине от COVID-19.
"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите", — сказано в официальном Telegram-канале Джонсона.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.
В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.
Трое российских моряков, захваченных пиратами в Бенине с судна Tommi Ritscher, уже освобождены и находятся на пути домой.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супстарширун были освобождены", — рассказали в российской дипмиссии в Нигерии.
Моряков из Нигерии забрал чартерный рейс, который доставил их в Германию. Оттуда они будут доставлены в Россию.
Китайские компании, зарегистрированные в США, начали искать листинги в Гонконге и материковой части Китая.
Причина — ухудшение китайско-американских отношений и начавшееся давление на китайский бизнес на территории Штатов.
Шесть афганских школьниц в возрасте от 14 до 17 лет собрали аппарат ИВЛ из запчастей от старых автомобилей. Все девочки занимаются в кружке робототехники.
Они использовали открытый исходный код Массачусетского технологического института, а также мотор стеклоочистителя Toyota Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda.
"Если наше устройство спасет хоть одну жизнь, мы будем гордиться. Мы готовы сражаться и работать для людей", — рассказала 17-летняя Фаруки.
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