Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании

Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах не сдержался и швырнул ручку на стол.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.