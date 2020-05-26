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Источник Правда.Ру

"Газпром" снизит цены на газ для Грузии

Мир » Бывший СССР » Грузия

Власти Грузии смогли договориться с "Газпромом" о снижении цены на поставку газа.

Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"С учётом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ", — пояснила министр.

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Эксперт: большинство жителей Грузии за дружбу с Россией

Мир » Бывший СССР » Грузия

Большинство жителей Грузии выступают за нормализацию отношений с Россией. Без россиян страдает экономика и туризм страны.

Жителям России нравится Грузия: сотни тысяч человек регулярно приезжали в страну, чтобы насладиться красивой природой, аутентичной культурой, православными святынями. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. При этом, отметил эксперт, существует и другая категория людей, которая за разжигание ненависти к России получает хорошее вознаграждение.

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Эксперт: Грузия без зерна не останется

Мир » Бывший СССР » Грузия

Россия продолжает экспорт зерна в Грузию. Но когда квота будет исчерпана, Грузии придется искать других поставщиков.

Сообщалось, что Россия является основным поставщиком зерновых культур в Грузию. Однако это опроверг президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

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Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах не сдержался и швырнул ручку на стол.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.

 

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Правозащитник попросил мэрию осветить телебашню цветами флага ЛГБТ

Мир » Бывший СССР » Грузия

17 мая в мире будет отмечаться Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

В честь этого правозащитники из грузинской общественной организации Tbilisi Pride обратилась к мэру Тбилиси Кахи Каладзе с просьбой осветить телевизионную башню столицы страны цветами флага ЛГБТ-сообщества.

"В различные памятные даты и праздники тбилисскую телебашню всегда подсвечивают цветами разных флагов. Просим в этом году в знак поддержки и солидарности осветить ее цветами радуги", — написал в письме градоначальнику правозащитник Георгий Табагари.

По его словам, активисты ЛГБТ-движения призывают всех грузин вывесить 17 мая флаги сообщества на своих балконах.

"Освещение телебашни станет знаком, что наше правительство видит и признает существование системных проблем, перед которыми стоят представители ЛГБТ-сообщества, а флаги, развевающиеся на балконах, будут лучшим свидетельством принятия и толерантности общества Грузии", — говорит Табагари.

кахи каладзе правозащитник лгбт-сообщество

На Алтае задержали браконьеров за добычу краснокнижной стерляди

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Алтайскому краю задержали группу местных жителей, которая занималась браконьерским выловом стерляди, занесенной в Красную книгу.

мвд алтай браконьеры
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