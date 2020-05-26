Власти Грузии смогли договориться с "Газпромом" о снижении цены на поставку газа.
Об этом рассказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
"С учётом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ", — пояснила министр.
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Жителям России нравится Грузия: сотни тысяч человек регулярно приезжали в страну, чтобы насладиться красивой природой, аутентичной культурой, православными святынями. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. При этом, отметил эксперт, существует и другая категория людей, которая за разжигание ненависти к России получает хорошее вознаграждение.
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"В различные памятные даты и праздники тбилисскую телебашню всегда подсвечивают цветами разных флагов. Просим в этом году в знак поддержки и солидарности осветить ее цветами радуги", — написал в письме градоначальнику правозащитник Георгий Табагари.
По его словам, активисты ЛГБТ-движения призывают всех грузин вывесить 17 мая флаги сообщества на своих балконах.
"Освещение телебашни станет знаком, что наше правительство видит и признает существование системных проблем, перед которыми стоят представители ЛГБТ-сообщества, а флаги, развевающиеся на балконах, будут лучшим свидетельством принятия и толерантности общества Грузии", — говорит Табагари.
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