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Источник Правда.Ру

Осенью Испании предрекают новую волну коронавируса

Мир » Европа » Евросоюз

Вторая вспышка коронавируса случится в Испании с большой долей вероятности. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это произойдет в октябре.

С этим согласен и микробиолог из Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада. Он призывает испанские власти подготовиться к новому этапу эпидемии. В частности, нужно проводить массовое тестирование местных жителей на COVID-19, отладить систему определения контактов инфицированных.

А вот закрывать страну на карантин эксперт не рекомендует. По его словам, это полностью уничтожит экономику Испании.

"Возможно, придется всю осень носить маски. Необходимо продолжать соблюдать строгие правила гигиены, социальную дистанцию. В Азии это работает. Надо образовывать людей, чтобы они вели себя ответственно", — советует микробиолог.

Запрет на въезд туристов ситуацию не исправит. Пускать на территорию иностранцев можно, уверен эксперт, но только тех, кто приехал из относительно благополучных с эпидемиологической точки зрения стран.

Ранее "Правда.Ру" писала, что испанцы выстраиваются в очереди за бесплатной едой. Ее раздают благотворительные организации.

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Соловьев обозвал Познера "промокашкой"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьев решил заступиться за Никиту Михалкова после его слов о желании Билла Гейтса чипировать население планеты.

Журналист назвал Владимира Познера "долбаной промокашкой".

"Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить", — прокомментировал Соловьев письмо, которое Познер написал Михаликову.

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В Италии призывают восстановить свободное передвижение по Европе

Мир » Европа » Евросоюз

Свободное передвижение граждан Евросоюза нужно восстановить как можно быстрее. С таким предложением выступает Италия.

Ожидается, что это станет возможным уже к середине июня.

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Греция готова ко второй волне коронавируса

Мир » Европа » Евросоюз

Греческие власти не исключают второй волны коронавируса. Однако они к ней готовы.

Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицоаткис.

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Все иностранные футболисты вернулись в Россию

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига выполнила первый пункт по возобновлению чемпионата. Все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.

Прядкин поблагодарил за слаженную работу различные ведомства, которые помогали спортсменам пересечь границу с РФ.

"Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего", — приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина.

В РПЛ создан оперативный штаб, который координирует действия всех клубов по возобновлению чемпионата. Ранее сообщалось, что футбол на стадионы вернётся 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей. Сезон планируется доиграть до 26 июля.

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Рестораны и бары открылись в Греции

Мир » Европа » Евросоюз

Кафе, рестораны, бары и таверны начали работать сегодня в Греции. Предприятия общепита открыли на две недели раньше запланированного срока.

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