Осенью Испании предрекают новую волну коронавируса

Вторая вспышка коронавируса случится в Испании с большой долей вероятности. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это произойдет в октябре.

С этим согласен и микробиолог из Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада. Он призывает испанские власти подготовиться к новому этапу эпидемии. В частности, нужно проводить массовое тестирование местных жителей на COVID-19, отладить систему определения контактов инфицированных.

А вот закрывать страну на карантин эксперт не рекомендует. По его словам, это полностью уничтожит экономику Испании.

"Возможно, придется всю осень носить маски. Необходимо продолжать соблюдать строгие правила гигиены, социальную дистанцию. В Азии это работает. Надо образовывать людей, чтобы они вели себя ответственно", — советует микробиолог.

Запрет на въезд туристов ситуацию не исправит. Пускать на территорию иностранцев можно, уверен эксперт, но только тех, кто приехал из относительно благополучных с эпидемиологической точки зрения стран.

Ранее "Правда.Ру" писала, что испанцы выстраиваются в очереди за бесплатной едой. Ее раздают благотворительные организации.