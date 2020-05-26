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Источник Правда.Ру

Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время — вставят свои пять копеек", — пояснил Саакашвили.

По его мнению, элитам мешает и действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что после назначения Михаила Саакашвили Грузия отозвала своего посла из Украины. Накануне грузинский МИД заявил, что будет наблюдать за действиями украинцев, после чего примет решение о возврате посла.

Ранее "Правда.Ру" писала, что идея взять на работу Саакашвили — идея не Владимира Зеленского. По мнению первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на Украине сейчас реализуется сценарий распада страны.

украина михаил саакашвили

В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек

Мир » Бывший СССР » Украина

Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.

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С июня КПП в Донбассе перейдут на летний режим работы

Мир » Бывший СССР » Украина

С 1 июня контрольно-пропускные пункты в Донбассе переходят на летний режим работы. Однако ограничения на передвижения из-за эпидемии коронавируса продолжат действовать.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

"Согласно распоряжению командующего операции объединенных сил, с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы — с 6.00 до 20.00 (совпадает с мск). В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать", — сказано в сообщении.

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В Гонконге возобновят работу некоторые развлекательные заведения

Туризм » Путешествия

С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.

гонконг туристы

Российские снайперы научились сбивать вертолеты и беспилотники

Силовые структуры » Министерство обороны

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, в ходе учений на Дальнем Востоке разработали тактику противодействия вертолетам и беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

оружие тактика министерство обороны

Уголовное дело из-за прослушки бывшего президента возбудили на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Уголовное дело из-за прослушки телефонных разговоров бывшего президента возбудили на Украине. Следователи намерены выяснить, как удалось подслушать и записать разговор Порошенко и Байдена.

байден украина порошенко прослушка
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