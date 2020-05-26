Саакашвили признал коррупцию на Украине

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время — вставят свои пять копеек", — пояснил Саакашвили.

По его мнению, элитам мешает и действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что после назначения Михаила Саакашвили Грузия отозвала своего посла из Украины. Накануне грузинский МИД заявил, что будет наблюдать за действиями украинцев, после чего примет решение о возврате посла.

Ранее "Правда.Ру" писала, что идея взять на работу Саакашвили — идея не Владимира Зеленского. По мнению первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на Украине сейчас реализуется сценарий распада страны.