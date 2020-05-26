Больше 38 тысяч человек в Белоруссии больны коронавирусом

Еще 915 жителей Белоруссии получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

За этот период вирус унес жизни еще четырех человек. Всего от коронавируса в стране скончались 208 пациентов.

Как сообщает министерство здравоохранения республики, с начала эпидемии в Белоруссии зарегистрировано 38 059 случаев заболевания. Справиться с инфекцией смогли более 15 тысяч местных жителей.

Ранее Россия запретила импорт топлива. Ограничение введено до октября этого года. Решение, принятое российскими властями, лишит Белоруссию части доходов. Так, ввозить из других стран в РФ запрещено бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95 и Аи-98, керосин, дизельное топливо, судовое топливо, газойль. Белоруссия в последние месяцы продавала России четверть производимого в стране бензина.

"Правда.Ру" сообщала, что в Европе согласовали облегчение визового режима для граждан Белоруссии. Стоимость визы снижена с 60 до 35 евро, максимальная продолжительность поездки может составлять до 180 дней в году.