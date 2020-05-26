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Источник Правда.Ру

Больше 38 тысяч человек в Белоруссии больны коронавирусом

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Еще 915 жителей Белоруссии получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

За этот период вирус унес жизни еще четырех человек. Всего от коронавируса в стране скончались 208 пациентов.

Как сообщает министерство здравоохранения республики, с начала эпидемии в Белоруссии зарегистрировано 38 059 случаев заболевания. Справиться с инфекцией смогли более 15 тысяч местных жителей.

Ранее Россия запретила импорт топлива. Ограничение введено до октября этого года. Решение, принятое российскими властями, лишит Белоруссию части доходов. Так, ввозить из других стран в РФ запрещено бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95 и Аи-98, керосин, дизельное топливо, судовое топливо, газойль. Белоруссия в последние месяцы продавала России четверть производимого в стране бензина.

"Правда.Ру" сообщала, что в Европе согласовали облегчение визового режима для граждан Белоруссии. Стоимость визы снижена с 60 до 35 евро, максимальная продолжительность поездки может составлять до 180 дней в году.

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Министр торговли Белоруссии: у нас нет дефицита товаров

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белоруссия не испытывает нехватки каких-либо товаров. Ажиотажного спроса на какой-то конкретный товар тоже нет.

Об этом президенту Лукашенко доложил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

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Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко делает громкие заявления в отношении России, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас рейтинг белорусского президента упал до критического уровня.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

украина михаил саакашвили

Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собрал уже 200 тысяч подписей для выдвижения на следующих президентских выборах, которые запланировали на 9 августа.

"На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи… На сегодняшний день меня информируют, в принципе, мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тысяч. Но останавливаться не надо", — рассказал белорусский лидер.

подписи александр лукашенко президентские выборы

В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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