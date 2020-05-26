Белоруссия не испытывает нехватки каких-либо товаров. Ажиотажного спроса на какой-то конкретный товар тоже нет.
Об этом президенту Лукашенко доложил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.
"Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что, прежде всего, несмотря на внешние вызовы, — ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна", — заявил министр.
Александр Лукашенко подчеркнул, что при необходимости можно вмешиваться в процессы на внутреннем потребительском рынке, если это потребуется для обеспечения продовольственной безопасности.
"Хотел бы услышать от правительства оценку ситуации на продовольственном рынке. И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии", — дал поручение президент Белоруссии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собрал уже 200 тысяч подписей для выдвижения на следующих президентских выборах, которые запланировали на 9 августа.
"На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи… На сегодняшний день меня информируют, в принципе, мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тысяч. Но останавливаться не надо", — рассказал белорусский лидер.
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