Министр торговли Белоруссии: у нас нет дефицита товаров

Белоруссия не испытывает нехватки каких-либо товаров. Ажиотажного спроса на какой-то конкретный товар тоже нет.

Об этом президенту Лукашенко доложил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

"Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что, прежде всего, несмотря на внешние вызовы, — ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна", — заявил министр.

Александр Лукашенко подчеркнул, что при необходимости можно вмешиваться в процессы на внутреннем потребительском рынке, если это потребуется для обеспечения продовольственной безопасности.

"Хотел бы услышать от правительства оценку ситуации на продовольственном рынке. И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии", — дал поручение президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ВВП Белоруссии падает без российской нефти.