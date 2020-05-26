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Источник Правда.Ру

Министр торговли Белоруссии: у нас нет дефицита товаров

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белоруссия не испытывает нехватки каких-либо товаров. Ажиотажного спроса на какой-то конкретный товар тоже нет.

Об этом президенту Лукашенко доложил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

"Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что, прежде всего, несмотря на внешние вызовы, — ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна", — заявил министр.

Александр Лукашенко подчеркнул, что при необходимости можно вмешиваться в процессы на внутреннем потребительском рынке, если это потребуется для обеспечения продовольственной безопасности.

"Хотел бы услышать от правительства оценку ситуации на продовольственном рынке. И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии", — дал поручение президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ВВП Белоруссии падает без российской нефти.

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Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собрал уже 200 тысяч подписей для выдвижения на следующих президентских выборах, которые запланировали на 9 августа.

"На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи… На сегодняшний день меня информируют, в принципе, мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тысяч. Но останавливаться не надо", — рассказал белорусский лидер.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

украина михаил саакашвили

Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко делает громкие заявления в отношении России, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас рейтинг белорусского президента упал до критического уровня.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Больше 38 тысяч человек в Белоруссии больны коронавирусом

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Еще 915 жителей Белоруссии получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

За этот период вирус унес жизни еще четырех человек. Всего от коронавируса в стране скончались 208 пациентов.

белоруссия коронавирус
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