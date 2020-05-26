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Источник Правда.Ру

Российские моряки, захваченные пиратами в Бенине, вернулись домой

Мир

Трое российских моряков, захваченных пиратами в Бенине с судна Tommi Ritscher, уже освобождены и находятся на пути домой.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супстарширун были освобождены", — рассказали в российской дипмиссии в Нигерии.

Моряков из Нигерии забрал чартерный рейс, который доставил их в Германию. Оттуда они будут доставлены в Россию.

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Блогерше угрожают расправой из-за танца в наряде монашки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Яна Леонова выкладывает видео в TikTok, на которых предстает перед пользователями соцсети в различных образах: медсестры, полицейской и других.

Недавно девушка решила станцевать в костюме католической монашки. Это привело к жесткой травле блогерши.

"Ребята, случилось то, чего я очень боялась, мне стали угрожать расправой за мой видеоролик с танцующей монашкой. Поэтому я хочу попасть на программу "Пусть говорят", чтобы максимально защитить себя, уберечь и публично объяснить, что я не хотела оскорбить никого этим видео", — написала Леонова.

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Китай беспокоят завозные случаи коронавируса

Мир

25 мая в Китае зарегистрировано семь новых завозных случаев инфицирования коронавирусом. 

Об этом сообщает ИА The People's Daily.

Всего за сутки зарегистрировано:

  • 29 новых бессимптомных случаев;
  • 81 активный случай заболевания;
  • 7 пациентов находятся в критическом состоянии.
  • Умерших нет. 
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Китай готовится к возвращению американских листинговых компаний

Мир

Китайские компании, зарегистрированные в США, начали искать листинги в Гонконге и материковой части Китая.

Причина — ухудшение китайско-американских отношений и начавшееся давление на китайский бизнес на территории Штатов.

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Лжепрокуроры из Адыгеи промышляли телефонным мошенничеством

Происшествия » Парад мошенников

Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.

Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство и, чтобы замять уголовное дело, предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.

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Школьницы в Афганистане собрали аппарат ИВЛ из автозапчастей

Мир

Шесть афганских школьниц в возрасте от 14 до 17 лет собрали аппарат ИВЛ из запчастей от старых автомобилей. Все девочки занимаются в кружке робототехники.

Они использовали открытый исходный код Массачусетского технологического института, а также мотор стеклоочистителя Toyota Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda.

"Если наше устройство спасет хоть одну жизнь, мы будем гордиться. Мы готовы сражаться и работать для людей", — рассказала 17-летняя Фаруки.

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