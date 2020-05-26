Трое российских моряков, захваченных пиратами в Бенине с судна Tommi Ritscher, уже освобождены и находятся на пути домой.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супстарширун были освобождены", — рассказали в российской дипмиссии в Нигерии.
Моряков из Нигерии забрал чартерный рейс, который доставил их в Германию. Оттуда они будут доставлены в Россию.
Блогерша Яна Леонова выкладывает видео в TikTok, на которых предстает перед пользователями соцсети в различных образах: медсестры, полицейской и других.
Недавно девушка решила станцевать в костюме католической монашки. Это привело к жесткой травле блогерши.
"Ребята, случилось то, чего я очень боялась, мне стали угрожать расправой за мой видеоролик с танцующей монашкой. Поэтому я хочу попасть на программу "Пусть говорят", чтобы максимально защитить себя, уберечь и публично объяснить, что я не хотела оскорбить никого этим видео", — написала Леонова.
25 мая в Китае зарегистрировано семь новых завозных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает ИА The People's Daily.
On Monday, the Chinese mainland reported: - No new #COVID19 deaths - 7 new cases, all imported (5 in Inner Mongolia, 1 in Shanghai, 1 in Fujian Province)- 29 new asymptomatic cases- 81 active cases in total, including 7 in critical condition pic.twitter.com/iBoES2fDf9— People's Daily, China (@PDChina) May 26, 2020
Китайские компании, зарегистрированные в США, начали искать листинги в Гонконге и материковой части Китая.
Причина — ухудшение китайско-американских отношений и начавшееся давление на китайский бизнес на территории Штатов.
Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.
Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство и, чтобы замять уголовное дело, предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.
Шесть афганских школьниц в возрасте от 14 до 17 лет собрали аппарат ИВЛ из запчастей от старых автомобилей. Все девочки занимаются в кружке робототехники.
Они использовали открытый исходный код Массачусетского технологического института, а также мотор стеклоочистителя Toyota Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda.
"Если наше устройство спасет хоть одну жизнь, мы будем гордиться. Мы готовы сражаться и работать для людей", — рассказала 17-летняя Фаруки.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.