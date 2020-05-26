В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
"Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости – удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней", - заявил Арарат Мирзоян.
В стране продолжает действовать режим Чрезвычайного положения. Он продлен до 13 июня. С начала эпидемии в Армении зарегистрировано больше 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 91 пациента.
Ранее «Правда.Ру» сообщала, что в Ереване неизвестные украли несколько статуй скульптурной группы у стадиона «Раздан». В частности, украдена статуя тренера команды «Арарат» Никиты Симоняна и его помощников Роберта Цагикяна, Арутюна Кегеяна и Оника Абрамяна. Статуи были установлены в 2016 году на личные средства главы Олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.
Власти Армении сняли все ограничения на межобластное сообщение, которые ввели ранее из-за коронавирусной инфекции, заявил вице-премьер страны Тигран Авинян.
"Устраняется ограничение на межобластное перемещение и снимаются пропускные пункты. Вместо этого силы будут сконцентрированы на усиление контроля над иными ограничениями", — написал Авинян в Facebook, добавив, что решение вступает в силу с 23 апреля.
По его словам, власти будут вводить ограничения на передвижение только на отдельные населенные пункты, если это потребуется.
На сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава в Армении сообщается о том, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло до 2066 человек. Из них 134 были выявлены за последние сутки.
"В Армении подтверждены 2066 случаев коронавируса. Излечились 929 пациентов. Скончались 32 человека", — уточнили в ведомстве.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.
Заместитель министра экономики Армении Варос Симонян сообщил о том, что в стране планируется снять ограничения на передвижение по улицам с 4 мая, которые ввели из-за коронавируса.
"Пакет изменений вступит в силу с 4 мая. В частности, будет принято решение снять ограничение на свободное передвижение. То есть все граждане на территории Армении смогут свободно передвигаться. При этом сохранится запрет на общественный транспорт. Это обусловлено риском распространения инфекции", — сказал Симонян.
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пользоваться антибактериальным мылом каждый день вредно. По словам специалиста, свойства антибактериального мыла могут навредить человеку.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.