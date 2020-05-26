Депутатов без масок не пустят на заседания парламента Армении

В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.



Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.

"Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости – удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней", - заявил Арарат Мирзоян.

В стране продолжает действовать режим Чрезвычайного положения. Он продлен до 13 июня. С начала эпидемии в Армении зарегистрировано больше 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 91 пациента.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что в Ереване неизвестные украли несколько статуй скульптурной группы у стадиона «Раздан». В частности, украдена статуя тренера команды «Арарат» Никиты Симоняна и его помощников Роберта Цагикяна, Арутюна Кегеяна и Оника Абрамяна. Статуи были установлены в 2016 году на личные средства главы Олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.