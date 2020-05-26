Уголовное дело из-за прослушки телефонных разговоров бывшего президента возбудили на Украине. Следователи намерены выяснить, как удалось подслушать и записать разговор Порошенко и Байдена.
Дело ведет Государственное бюро расследований. Незаконное использование подслушивающих устройство может быть признано как угрожающее безопасности страны.
Напомним, что в Сети появилась запись телефонного разговора тогда еще президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-премьером США Джо Байденом. Из разговора понятно, что экс-глава Незалежной — предатель и коррупционер. По требованию Байдена он уволил генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Порошенко уже прокомментировал эту запись. По его словам, она сфабрикована, чтобы опорочить его. Бывший украинский лидер обвинил в этом Россию, заявив, что российские провокаторы пытаются таким образом ослабить Украину и разрушить отношения Киева и Вашингтона.
Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет.
С 1 июня контрольно-пропускные пункты в Донбассе переходят на летний режим работы. Однако ограничения на передвижения из-за эпидемии коронавируса продолжат действовать.
Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.
"Согласно распоряжению командующего операции объединенных сил, с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы — с 6.00 до 20.00 (совпадает с мск). В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать", — сказано в сообщении.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и попросил его оказать стране гуманитарную помощь.
"Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — обратился украинский лидер к главе правительства Израиля.
Нетаньяху ответил, что готов рассмотреть запрос украинской стороны.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.