Уголовное дело из-за прослушки бывшего президента возбудили на Украине

Уголовное дело из-за прослушки телефонных разговоров бывшего президента возбудили на Украине. Следователи намерены выяснить, как удалось подслушать и записать разговор Порошенко и Байдена.

Дело ведет Государственное бюро расследований. Незаконное использование подслушивающих устройство может быть признано как угрожающее безопасности страны.

Напомним, что в Сети появилась запись телефонного разговора тогда еще президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-премьером США Джо Байденом. Из разговора понятно, что экс-глава Незалежной — предатель и коррупционер. По требованию Байдена он уволил генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Порошенко уже прокомментировал эту запись. По его словам, она сфабрикована, чтобы опорочить его. Бывший украинский лидер обвинил в этом Россию, заявив, что российские провокаторы пытаются таким образом ослабить Украину и разрушить отношения Киева и Вашингтона.