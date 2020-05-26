Школьницы в Афганистане собрали аппарат ИВЛ из автозапчастей

Шесть афганских школьниц в возрасте от 14 до 17 лет собрали аппарат ИВЛ из запчастей от старых автомобилей. Все девочки занимаются в кружке робототехники.

Они использовали открытый исходный код Массачусетского технологического института, а также мотор стеклоочистителя Toyota Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda.