Шесть афганских школьниц в возрасте от 14 до 17 лет собрали аппарат ИВЛ из запчастей от старых автомобилей. Все девочки занимаются в кружке робототехники.
Они использовали открытый исходный код Массачусетского технологического института, а также мотор стеклоочистителя Toyota Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda.
"Если наше устройство спасет хоть одну жизнь, мы будем гордиться. Мы готовы сражаться и работать для людей", — рассказала 17-летняя Фаруки.
Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет.
Два человека в Нидерландах заразились коронавирусом от норок.
Об этом сообщил Департамент здравоохранения страны, отметив, что это первый подобный случай передачи COVID-19.
"Норки — носители коронавируса — были обнаружены на четырех из 155 ферм в Нидерландах, где этих зверьков разводят "для меха", — говорит министр сельского хозяйства Карола Шутен.
По ее словам, риск такой передачи вируса от животного к человеку был "незначительным".
На трех из четырех зараженных ферм источником инфекции был признан больной человек, в то время как путь коронавируса на четвертую пока еще не выяснен.
25 мая в Китае зарегистрировано семь новых завозных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает ИА The People's Daily.
On Monday, the Chinese mainland reported: - No new #COVID19 deaths - 7 new cases, all imported (5 in Inner Mongolia, 1 in Shanghai, 1 in Fujian Province)- 29 new asymptomatic cases- 81 active cases in total, including 7 in critical condition pic.twitter.com/iBoES2fDf9— People's Daily, China (@PDChina) May 26, 2020
Китайские компании, зарегистрированные в США, начали искать листинги в Гонконге и материковой части Китая.
Причина — ухудшение китайско-американских отношений и начавшееся давление на китайский бизнес на территории Штатов.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.