25 мая в Китае зарегистрировано семь новых завозных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает ИА The People's Daily.

On Monday, the Chinese mainland reported: - No new #COVID19 deaths - 7 new cases, all imported (5 in Inner Mongolia, 1 in Shanghai, 1 in Fujian Province)- 29 new asymptomatic cases- 81 active cases in total, including 7 in critical condition pic.twitter.com/iBoES2fDf9