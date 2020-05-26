Подъем рек в Индии затопил множество жилых поселений. В зоне подтопления сейчас живут свыше 30 тысяч человек.
Наиболее пострадал от стихии штат Ассам. Циклон "Ампан" принес столько осадков, что затопило пять районов северо-восточного штата. Затоплено 128 деревень.
Для местных жителей создали временные лагеря для пострадавших. Построено 33 временных лагеря, в них оказались свыше девяти тысяч человек.
Наводнение не только уничтожило дома, но и 579 гектаров посевных площадей. Погибли 12 тысяч домашних животных и птиц, которых разводили местные жители.
Ранее "Правда.Ру" писала, что ураганы на Земле становятся все сильнее. По мнению ученых, всему виной климатический кризис. В будущем стихии будут еще более разрушительными.
Продолжает бушевать в Индии и коронавирус. За сутки число инфицированных выросло почти на 6,5 тысячи человек. Общее количество зараженных достигло более 145 тысяч человек. Жертвами вируса стали 4167 пациентов. Из них за последние сутки — 146 человек.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун сообщила о том, что в Таиланде за последние сутки не было обнаружено ни оного случая заражения коронавирусом. Смертей от инфекции также не зафиксировано.
"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", — сказала она.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.
В Таиланде открылись торговые центры, магазины, кафе и рестораны. Для входа необходимо отсканировать QR-код.
Второй этап снятия ограничений в Таиланде запустили 17 мая.
Больше месяца ни одного нового случая заражения коронавирусом нет во Вьетнаме. Всего в стране заболели 320 человек.
"18 мая — тридцать второй день подряд без новых заражений коронавирусной инфекцией внутри страны. Общее количество заболевших во Вьетнаме с начала пандемии составляет 320 человек, из них 180 заразились за границей, а не на территории Вьетнама", — сообщает Национальный комитет Вьетнама по борьбе с пандемией.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.