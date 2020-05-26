Больше 30 тысяч жителей Индии оказались в зоне наводнений

Подъем рек в Индии затопил множество жилых поселений. В зоне подтопления сейчас живут свыше 30 тысяч человек.

Наиболее пострадал от стихии штат Ассам. Циклон "Ампан" принес столько осадков, что затопило пять районов северо-восточного штата. Затоплено 128 деревень.

Для местных жителей создали временные лагеря для пострадавших. Построено 33 временных лагеря, в них оказались свыше девяти тысяч человек.

Наводнение не только уничтожило дома, но и 579 гектаров посевных площадей. Погибли 12 тысяч домашних животных и птиц, которых разводили местные жители.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ураганы на Земле становятся все сильнее. По мнению ученых, всему виной климатический кризис. В будущем стихии будут еще более разрушительными.

Продолжает бушевать в Индии и коронавирус. За сутки число инфицированных выросло почти на 6,5 тысячи человек. Общее количество зараженных достигло более 145 тысяч человек. Жертвами вируса стали 4167 пациентов. Из них за последние сутки — 146 человек.