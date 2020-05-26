Международное железнодорожное сообщение восстановила Молдавия

Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.

Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.

"Комиссия постановила возобновить с 26 мая 2020 года деятельность международного железнодорожного и автобусного сообщения со строгим соблюдением мер предосторожности и контролем распространения COVID-19", — сообщается на сайте правительства Молдавии.

Пассажирам предстоит сидеть на расстоянии друг у друга, носить маски, измерять температуру. Салоны будут тщательно обрабатывать.

Еще один шаг — отмена двухнедельного карантина для тех, кто перевозит грузы, экипажей самолетов и поездов, для людей, приехавших в Молдавию на лечение или по работе, приезжающие транзитом, а также для студентов и учеников, которым предстоит сдать экзамены.

С момента начала эпидемии в Молдавии зарегистрировано 7,1 тысячи случаев заболевания. Жертвами вируса стал 261 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Молдавия не планирует продлять режим чрезвычайного положения, который был введен из-за ситуации с коронавирусом. В мае в стране планируют возобновить авиаперелеты.