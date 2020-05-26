Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.
Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.
"Комиссия постановила возобновить с 26 мая 2020 года деятельность международного железнодорожного и автобусного сообщения со строгим соблюдением мер предосторожности и контролем распространения COVID-19", — сообщается на сайте правительства Молдавии.
Пассажирам предстоит сидеть на расстоянии друг у друга, носить маски, измерять температуру. Салоны будут тщательно обрабатывать.
Еще один шаг — отмена двухнедельного карантина для тех, кто перевозит грузы, экипажей самолетов и поездов, для людей, приехавших в Молдавию на лечение или по работе, приезжающие транзитом, а также для студентов и учеников, которым предстоит сдать экзамены.
С момента начала эпидемии в Молдавии зарегистрировано 7,1 тысячи случаев заболевания. Жертвами вируса стал 261 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Молдавия не планирует продлять режим чрезвычайного положения, который был введен из-за ситуации с коронавирусом. В мае в стране планируют возобновить авиаперелеты.
От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.
Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.
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Он заявил, что выборы нужно перенести на 1 ноября.
Авиаперелеты планируют возобновить в Молдавии уже в мае. В том числе и международное авиасообщение.
Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
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