25 мая в Китае зарегистрировано семь новых завозных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает ИА The People's Daily.
On Monday, the Chinese mainland reported: - No new #COVID19 deaths - 7 new cases, all imported (5 in Inner Mongolia, 1 in Shanghai, 1 in Fujian Province)- 29 new asymptomatic cases- 81 active cases in total, including 7 in critical condition pic.twitter.com/iBoES2fDf9— People's Daily, China (@PDChina) May 26, 2020
Два человека в Нидерландах заразились коронавирусом от норок.
Об этом сообщил Департамент здравоохранения страны, отметив, что это первый подобный случай передачи COVID-19.
"Норки — носители коронавируса — были обнаружены на четырех из 155 ферм в Нидерландах, где этих зверьков разводят "для меха", — говорит министр сельского хозяйства Карола Шутен.
По ее словам, риск такой передачи вируса от животного к человеку был "незначительным".
На трех из четырех зараженных ферм источником инфекции был признан больной человек, в то время как путь коронавируса на четвертую пока еще не выяснен.
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Минобороны подтвердило гибель всего экипажа вертолета.
Катастрофа произошла примерно в 5 утра по МСК. Вертолет выполнял учено-тренировочный полет после сервисного обслуживания в районе аэропорта Угольные Копи. По предварительным данным, машина рухнула с высоты 30 метров. Экипаж погиб. Наиболее вероятная причина крушения - техническая неисправность.
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Причина — ухудшение китайско-американских отношений и начавшееся давление на китайский бизнес на территории Штатов.
Дети в возрасте до двух лет не должны носить маски, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушения.
Об этом заявила группа японских медиков, выпустившая срочное обращение к родителям после снятия в стране карантина по коронавирусу.
"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Ношение маски увеличивает нагрузку на их сердца. А еще повышает риск теплового удара для младенцев", — написано на сайте ассоциации педиатров Японии.
Как отмечается в сообщении, в стране
"до настоящего времени было зарегистрировано очень мало серьезных случаев заболевания детей коронавирусом. Большинство из них заразились от членов семьи, почти не было случаев заболевания в школах или детских учреждениях".
Медицинские маски, которые все люди обязаны носить, чтобы защищать себя и окружающих от заражения коронавирусом, стали частью повседневной жизни.
Независимо от того, как лично каждый относится к необходимости следовать правилу, установленному эпидемиологами и санитарными врачами, требование это обязательное. Но есть категория людей, которым маски не просто доставляют неудобство, а реально мешают жить.
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